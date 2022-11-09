«دبي لأمن الطيران المدني» يطلق برنامج دبلوم «أمن الطيران»

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افتتح اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، برنامج دبلوم أمن الطيران، الأول من نوعه الذي ينظمه مركز دبي لأمن الطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ومجلس المطارات العالمي «ACI»، وذلك بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد المهندس مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، وعدد من الضباط.

ويستقطب دبلوم أمن الطيران الذي يعد برنامجاً مهنياً وتدريبياً متكاملاً، 21 منتسباً من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي المتخصصين في أمن الطيران، ومشاركة ضابط متقاعد خبير في مجال أمن الطيران من دولة اليونان، فيما يقدم مواد البرنامج خبيران في أمن الطيران من مجلس المطارات العالمي، ومنظمة «الإيكاو».

وخلال الافتتاح، أكد اللواء بن ثاني أن دبلوم أمن الطيران يعتبر من الدبلومات المهمة جداً للعاملين في قطاع أمن الطيران المدني، لما يحتويه من مواد علمية وتدريبية تسهم في رفع مستوى الخبرات الأمنية، مشيراً إلى أن الدبلوم الذي يُشرف على تنظيمه مركز دبي لأمن الطيران المدني بالغ الأهمية أيضاً لارتباطه بمجلس المطارات العالمي، ومنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، ولما للمحاضرين والمدربين من مستوى عالٍ في تقديم المعلومات والخبرات في مجال تعزيزات أمن المطارات.

وأوضح اللواء بن ثاني أن الدبلوم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطوير الكوادر البشرية وصقلها بأكبر الخبرات العالمية في مجال تعزيز أمن الطيران، مشيراً إلى أنه زاخر بالمعلومات القيّمة التي تدعم جهود إمارة دبي في خدمة المسافرين عبر مطارات دبي، التي تُعد من أكبر المطارات العالمية، وتستقطب ملايين المسافرين سنوياً في رحلاتها بين الشرق والغرب.

أول دبلوم

وحول الدبلوم، قال اللواء علي عتيق بن لاحج: الدبلوم يقام للمرة الأولى، وهو ليس دبلوماً عادياً، وإنما هو دبلوم مهني واحترافي، حيث يقدمه خبراء من مجلس المطارات العالمي، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ويعتمدون منهجاً عالمياً في التدريب وصقل خبرات ومهارات العاملين في مجال أمن الطيران.

ولفت اللواء بن لاحج إلى أن الدبلوم سيسهم في تبادل الخبرات بين مركز دبي لأمن الطيران ومجلس المطارات العالمي، ومنظمة الطيران المدني الدولي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود مركز دبي لأمن الطيران في الإعداد للدبلوم المهم جداً لكافة العاملين في قطاع أمن الطيران، مبيناً أن المركز يشهد سنة بعد سنة تطوراً مستمراً وكبيراً في تنفيذ أهم البرامج والدورات العالمية في قطاع أمن الطيران، التي تعزز من ريادة إمارة دبي وترفع مستوى الكفاءات والخبرات.

وأشار اللواء بن لاحج إلى أن مركز دبي لأمن الطيران المدني تمكن في وقت قياسي من تحقيق التقدم والتطور في مجال التدريب المهني عالي المستوى، ليس فقط في مجال التدريب على المستوى الداخلي للدولة، وإنما أيضاً على المستويين الإقليمي والدولي من خلال خبراء المركز الذين شاركوا في تقديم دورات واستشارات في العديد من الوجهات العالمية.

ولفت اللواء بن لاحج إلى أن مركز دبي لأمن الطيران استطاع من خلال منظومة التدريب عالية الجودة التي يطبقها تحقيق متطلبات الملحق 17 الخاص بأمن الطيران والصادر عن منظمة الإيكاو بكل حرفية ومهينة، ما انعكس على الخبرات المكتسبة للكوادر العاملة في الإدارة العامة لأمن الطيران في شرطة دبي والسمعة العالية والريادية عالمياً في مجال أمن الطيران.

وأكد اللواء بن لاحج أن مركز دبي لأمن الطيران يعتبر اليوم واحداً من أهم 34 مركزاً عالمياً في مجال التدريب الخاص بأمن الطيران المدني على مستوى العالم، متمنياً التوفيق لكافة المشاركين بدبلوم أمن الطيران، ودعاهم إلى الاستفادة من كافة المعلومات القيمة وتطبيقها في العمل ونقلها إلى الزملاء.

محتويات الدبلوم

ومن جانبه، أكد العقيد المهندس مروان محمد سنكل، أن دبلوم أمن الطيران يحتوي على 3 دورات مهمة تدعم جهود أمن الطيران وتصقل الخبرات الوطنية في هذا المجال، مبيناً أن أولى هذه الدورات هي دورة «إدارة أمن المطارات» التي توفر إرشادات لموظفي أمن الطيران على المستوى الإداري في كل ما يتعلق بالتخطيط والتنسيق وتنفيذ التدابير الوقائية لأمن المطارات، وكذلك تنفيذ المبادرات الاستباقية التي تتوافق مع البرامج الوطنية وأفضل الممارسات في مجال الطيران.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستتضمن تعليم المستفيدين آلية تقييم الخيارات، وإعداد تقديرات الميزانية لتمويل برامج أمن الطيران، وتحليل خطة طوارئ المطارات، وتطوير تدابير الاستجابة الأمنية اللازمة في حالات الطوارئ، والتي تشمل الطائرات ومباني المطار ومرافقه، وغيرها.

وبيّن أن هذه الدورة ستسهم أيضاً في تعليم المستفيدين كيفية وضع إجراءات وآليات للإبلاغ عن الحوادث الأمنية وتسجيلها، وآلية تشكيل وإدارة لجنة أمن المطار، وتنفيذ تقييم للمخاطر ومواطن الضعف ومراجعة العمليات.

العمليات والجودة

وبيّن أن الدورة الثانية ضمن الدبلوم ستتناول «عمليات أمن المطارات»، والتحديات التي تواجه المطارات في ما يتعلق بالأمن وكيفية إشراك جميع المعنيين في زيادة الوعي وتحسين أمن المطار، وتحليل العمليات الأمنية وتطوير منهجيات موجهة نحو إيجاد الحلول.

وأما الدورة الثالثة، فستناقش «إدارة الجودة في أمن المطارات»، ومفاهيم الجودة، وشرح دور مدير أمن الطيران، إضافة إلى تقديم وصف دقيق حول كيفية تطبيق نظام إدارة الجودة، وإسهامات نظام الجودة في تحقيق نظام أمني متكامل، وكيفية تشكيل لجنة نظام الجودة، ووضع الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن حوادث الجودة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

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