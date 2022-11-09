«الإمارات للخدمات الصحية» تشارك في اليوم العالمي للأشعة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعالية، بمناسبة اليوم العالمي للأشعـة، الذي يصادف الثامن من نوفمبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على هذه المهنة، والدور الكبير، الذي يقوم به العاملون فيها، بالإضافة إلى لفت النظر إلى المعايير التعليمية المهمة التي يتوجب الإلمام بها في مجال الأشعة.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار الحرص على إبراز مكانة المتخصصين في مجال الأشعة من أطباء الأشعة وفنيي التصوير الطبي والفيزياء الطبية، ودورهم المحوري في الكشف عن الأمراض ومواجهتها، بالإضافة إلى مكانة هذا العمل ضمن منظومة الخدمات، التي توفرها كل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة.

شهدت الفعالية حضور المدير العام الدكتور يوسف محمد السركال، والدكتورة أمينة الجسمي مديرة إدارة الأشعة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

معايير

وتقدمت الدكتورة أمينة الجسمي بالشكر الجزيل لجميع العاملين في مجال خدمات الأشعة بهذه المناسبة، مشيرة إلى دورهم في توفير أعلى معايير خدمات الأشعة، ضمن أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن علم الأشعة إحدى ركائز الخدمات الصحية كالأشعة السينية وصور الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، التي تتيح اتخاذ القرارات السليمة في ما يتعلق بالتشخيص وبالتالي العلاج.

وتحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مواكبة التطورات التكنولوجية، التي تشهدها علوم الأشعة الحديثة، واستقطاب أحدث الأجهزة التي تسهم في تسهيل العمل وتسريع وتيرته، بما يتسق مع توجهاتها في توفير خدمات صحية ريادية، وبصورة تفوق التوقعات وتحقق الأهداف والتطلعات.

هذا وشهدت الفعالية تكريماً للموظفين المتميزين في قطاع الأشعة، ومحاضرة سلطت الضوء على أهمية استشراف المستقبل في عالم الأشعة.

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