تذاكر عروض احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات متاحة أمام الجمهور

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 عن إتاحة العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد الـ 51 أمام الجمهور بدءًا من تاريخ 3 إلى 11 ديسمبر والتي ستقام في إمارة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويمكن الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: www.UAENationalDay.ae

ويمكن للجميع في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مشاهدة العرض مباشرة في الثاني من ديسمبر على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

وقال عيسى السبوسي، مدير الاتصال في لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 : "يسعدنا الإعلان عن إتاحة العروض لمدة تسعة أيام متتالية حتى يستمتع به كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له للانضمام إلى احتفالات الدولة. سيأخذ الاحتفال الجمهور في رحلة مع أجيال من الرواد الملهمين في احتفالية خاصة تمّهد الطريق لبناء مستقبل مشترك نحو العام 2071 من خلال سرد القصص الإبداعية والفنية."

وأضاف:"سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الشيقة قريبًا، ونحن ندعو الجماهير إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية أو زيارة الموقع الرسمي لعيد الإتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات".

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي الخاص باحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي @OfficialUAEND على تطبيقات انستغرام وفيسبوك وتويتر ومن خلال متابعة وسم #عيدـالإتحاد51 أو الموقع الرسمي www.UAENationalDay.ae.

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