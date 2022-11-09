فترات زمنية محددة لطلبات استرداد ضريبة المُدخلات عن بناء المساجد وتشغيلها

المصدر: وام

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حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الفترات الزمنية لتقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء المساجد وتشغيلها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، حيث يطبق ذلك على جميع المساجد في الدولة.

وتقوم الهيئة عبر موقعها الإلكتروني باستلام طلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة المُتَكَبَّدة عن بناء المساجد بعد أن يكون قد تم الانتهاء من بنائها خلال 5 فترات زمنية مُحدَّدة استناداً إلى تاريخ التشغيل وفقاً لشهادة بدء تشغيل المسجد.

وأوضح قرار بهذا الشأن نُشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب أن الفترة الأولى تبدأ في نوفمبر الحالي وتستمر حتى يناير المُقبل 2023 وتتلقى الهيئة خلالها طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2018 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، وتستمر الفترة الثانية على مدى شهري فبراير ومارس 2023 وتتلقى الهيئة خلالها طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2019 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، بينما تستمر الفترة الثالثة على مدى شهري مارس وأبريل 2023 وتتلقى الهيئة خلالها طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2020 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته.

ووفقاً للقرار تستمر الفترة الرابعة على مدى شهري أبريل ومايو 2023 وتتلقى الهيئة خلالها طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2021 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، وتبدأ الفترة الخامسة في يونيو 2023 وتستمر حتى ديسمبر من العام ذاته

وتتلقى الهيئة خلالها طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2022 حتى 31 ديسمبر من العام الحالي، أما بالنسبة للمساجد التي يبدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2023 وما بعده فيتم تقديم طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة ببنائها خلال 12 شهراً من تاريخ صدور شهادة بدء تشغيل المسجد الصادرة من السُلطة المُختصَّة (الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو السُلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد).

وفيما يتعلق باستقبال طلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة المُتَكَبَّدة عن تشغيل المساجد حدد القرار الفترة من أبريل 2023 حتى سبتمبر من العام ذاته لاستلام الهيئة طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة بالمساجد التي بدأ تشغيلها قبل الأول من يناير 2022، وذلك عن الضريبة المتكبدة عن التشغيل خلال جميع السنوات من 2018 حتى 2022، كما حدد الفترة من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر من العام ذاته لاستلام الهيئة طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة بالمساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وما بعده وذلك عن سنة 2022، وبالنسبة لكافة المساجد فيتم تقديم طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة بتشغيلها عن السنوات التي تلي 2022 خلال الفترة من يناير حتى أبريل من السنة التالية لتكبد نفقاتها.

ونص القرار على أنه لن يتم قبول طلبات استرداد ضريبة المُدخلات المُتَكَبَّدة عن بناء المساجد وتشغيلها إذا تم تقديم الطلبات خارج الأُطر الزمنية المُحدَّدة في القرار.

وقد أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من نوفمبر الحالي آلية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء وتشغيل جميع المساجد في الدولة وفقاً للقرارات الصادرة، على أن يتم تقديم طلبات الاسترداد خلال المُهَل الزمنية التي تمت الإشارة إليها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

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