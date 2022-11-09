خليفة بن طحنون يواصل جولته على أسر شهداء الوطن في رأس الخيمة

المصدر: وام

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واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء سلسلة زياراته لأسر وذوي الشهداء في إمارات الدولة في إطار حملة تواصل التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء سنوياً، وشملت جولة اليوم عدداً من أسر وذوي الشهداء في إمارة رأس الخيمة.

والتقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال الزيارات عدداً من ذوي الشهداء وأفراد أسرهم، وتفقّد أوضاعهم، مؤكداً حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل مع أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتوفير ظروف الحياة الكريمة لهم.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم خلال الزيارة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قائلاً إن القيادة الرشيدة تتبع دوما أحوال أسر الشهداء وتوجه بأهمية بذل الجهود لتمكينهم وتلبية احتياجاتهم ودعمهم في مختلف مناحي الحياة.

وكان الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان قد زار منازل أسر كل من الشهداء راشد الظهوري وسلطان الشحي وإبراهيم الشحي وأحمد المهيري وعلي الشحي وأسرة الشهيد يوسف العلي وعبدالله الغفلي وراشد المسافري في إمارة رأس الخيمة.

وتأتي سلسلة الزيارات الدورية هذه في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة والوقوف على احتياجاتهم وظروفهم وأحوالهم في مختلف المجالات.

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