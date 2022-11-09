"الخدمات العامة" في رأس الخيمة تخفض المخالفات البيئية بنسبة 50%

المصدر: وام

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أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة لخفض قيمة المخالفات البيئية التي حررتها دوريات راقب البيئية بنسبة 50% لمدة 3 أيام ابتداء من يوم 16 نوفمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الدائرة لنشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة وضمن توجهاتها لرفع سعادة المتعاملين.

وقال سعادة المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إن عدد المخالفات التي حررها مفتشو راقب هو 5734 مخالفة بيئية خلال الأشهر الـ 11 الماضية.

وأضاف العلي أنه تم تحريرها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع وغيرها من الأماكن في الإمارة. مؤكدا على أهمية وضرورة تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها من أجل إمارة نظيفة ومستدامة.

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