رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي هون سين رئيس وزراء مملكة كمبوديا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز