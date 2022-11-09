حاكم عجمان: الإمارات منارة للإنسانية

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لكل عمل خيري وإنساني حتى أصبحت الإمارات منارة للإنسانية في العالم أجمع ونموذجاً عالمياً للعطاء والرحمة والتسامح.

وأكد سموه أن الدولة اتخذت نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز العمل الخيري والإنساني وامتازت بمشاريعها ومبادراتها الرائدة، مشيداً بدور المؤسسات والهيئات الخيرية في الدولة وخاصة هيئة الأعمال الخيرية العالمية في تقديم العون والمساعدات الخيرية الإنسانية وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية على المستويات المحلية والدولية ومساندة شعوبها المحتاجة ليعيشوا حياة كريمة، داعياً سموه إلى ضرورة تضافر الجهود وطرح أفكار جديدة لرفع المعاناة عن المحتاجين ومساعدة الأسر المتعففة والأيتام من أجل توفير الحياة الكريمة لهم.

وقال سموه: هذا واجب علينا وتقديراً للمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقنا وتحقيقاً لتطلعاتنا إلى المساعدة على توفير حياة كريمة للأسر المحتاجة نسعى لبذل كل الجهود من أجل خدمة الشعوب وإعانة الفقراء والفئات المهمشة من مسنين ونساء وأطفال مؤكداً أن العمل الخيري والإنساني تجاه المستضعفين والمحتاجين يعد راحة نفسية وعلينا غرسه في الأبناء والأجيال القادمة.

افتتاح

جاء ذلك أثناء افتتاح سموه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مبنى هيئة الأعمال الخيرية العالمية الجديد في منطقة الجرف والذي بدأ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المبنى ثم قام سموه ومرافقوه بجولة في أرجاء المبنى واستمع إلى شرح وافٍ من الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إدارات وقاعات الهيئة المختلفة وآلية عملها ومهامها وبرامجها وأنشطتها وما يضمه المبنى من مرافق متنوعة تسهم في خدمة العمل الخيري والإنساني.

واطلع سموه والحضور عبر عرض تلفزيوني على تقرير مفصل عن إنجازات الهيئة في عشر السنوات الماضية، ثم كرّم عدداً من الأيتام المكفولين لدى الهيئة الذين حضروا للسلام على سموه.

من جانبه أكد الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي الدعم والرعاية المستمرة التي تحظى بها الهيئة منذ تأسيسها عام 1984 من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لمشاريعها وبرامجها ومبادراتها ما جعلها تؤدي رسالتها باقتدار وتميز وأصبحت مثالاً يحتذى به في الخير والعطاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز