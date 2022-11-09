سلطان بن أحمد يشهد حفل خريجي «إكستر البريطانية»

المصدر: الشارقة - البيان ووام

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل رابطة خريجي جامعة اكستر البريطانية في الشارقة، الذي أقامته الجامعة في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بضيوف الإمارة من طلبة، وخريجي جامعة اكستر، الذين حرصوا على الحضور لحفل رابطة الخريجين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً سموه بتواصلهم الدائم، الذي يعكس انتماءهم للعلم والمعرفة واشتغالهم به.

ونقل سموه في كلمته تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة للحضور، مثمناً اهتمام سموه اللامحدود باللقاءات الفكرية والثقافية، والتواصل بين مؤسسات إمارة الشارقة الأكاديمية، مما يعكس ويبرز أوجه التعاون المثمر والبناء في كل المجالات العلمية والتعليمية والأكاديمية، التي تحرص عليها الإمارة.

وعقب نهاية الحفل حضر الجميع مأدبة العشاء، التي أقامها صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة تكريماً لضيوف الشارقة.

استقبال

من جهة ثانية، استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس النفط، ظهر أمس، المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وذلك في مقر مجلس النفط.واستمع سموه لشرح عن الخطط والبرامج المستقبلية لوزارة الطاقة والبنية التحتية.

والتي تهدف إلى تطوير وتطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع المبادرات التي تحافظ على البيئة المستدامة، إضافة إلى التطور التكنولوجي الذي تشهده الوزارة في مجالات الطاقة والفرص الاستثمارية في القطاعات المرتبطة به.

كما استمع سموه لحديث الوفد عن مستهدفات وزارة الطاقة والبنية التحتية المواكبة التوجهات الحكومية لدولة الإمارات، ومشاريعها النوعية في قطاع الطاقة، والأُسس المستقبلية والأولويات التي سيتم التركيز عليها، وكذلك دور الوزارة في إحداث التغيير الحقيقي المطلوب لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لقطاع الطاقة، الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني والنهضة الحضارية للدولة.

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه نسخة من كتاب «التطور الجيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة» الذي أصدرته الوزارة، ويعتبر أول مرجع باللغة العربية لجيولوجية الدولة، خلال فترة تزيد على 600 مليون سنة من التاريخ الجيولوجي.

جهود

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية بمجال استدامة البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومستهدفاتها المستقبلية، والخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية في مجال الاستدامة والتغير المناخي.

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