طالبة إماراتية توظف «ميتافيرس» لتحفيز الأطفال على التعايش

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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ارتبط مفهوم التسامح باسم دولة الإمارات، وهو نهج راسخ منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عزز هذا المبدأ لدى أفراد المجتمع والأجيال.

وانطلاقاً من ذلك، قررت الطالبة الإماراتية عائشة عبدالله السويدي، تطويع التكنولوجيا وتجسيد هذه القيمة في لعبة تشجع أطفال المدارس وذويهم على التسامح والتعايش وتقبل الآخر باستخدام تقنية ضمن عالم «ميتافيرس»، وذلك عبر مشروع التخرج الذي نفذته بالتعاون مع زميل لها تحت مسمى «قلوب الأصدقاء».

وأكدت السويدي، الطالبة بمعهد دبي للتصميم والابتكار لـ«البيان»، أن التسامح صفة أصيلة في مجتمع الإمارات تمثلت في القيم التي أقام عليها الآباء المؤسسون دعائم دولة الاتحاد، وهو ما جعل الملايين من العالم يختارونها بسبب أجواء العيش المشترك فيها والتنوع الملهم والتعددية.

ومن أجل ذلك، فكرت في ابتكار لعبة إلكترونية باستخدام تقنية «ميتافيرس» لتحفيز الأطفال وغرس قيمة التسامح والتعايش في نفوسهم منذ الصغر، لا سيما وأن مجتمع الإمارات متعدد الثقافات والأعراق.

وأوضحت أن «قلوب الأصدقاء» عبارة عن تطبيق إلكتروني يركز على الجانب العاطفي لدى الأطفال وذويهم أيضاً، ويساعدهم على النمو العاطفي بشكل سليم وينظمه ويتحكم في مشاعرهم بطريقة صحية، ويسهم في نشأتهم من دون عقد نفسية، إذ تكمن فكرة المشروع في ابتكار شخصية عبر «ميتافيرس»، حيث يمكن للطفل استخدام نظارة الواقع المعزز الافتراضي.

تطوير

وأضافت أن الأطفال يتفاعلون مع هذه الشخصية، حيث يشاهدون عبر الواقع المعزز رفيقهم الذي ينتقل من غرفة إلى أخرى وفي كل مرة يتلون بلون آخر، حيث ترمز هذه الألوان إلى المناطق العاطفية المختلفة في المخ كما ترمز إلى اختلاف ألوان البشر وتعدداتهم الثقافية والعرقية والدينية، مما يغرس في نفوس النشء أهمية احترام الآخر وتقبله.

وقالت إن من فوائد المشروع أنه يمنح المستخدمين القدرة على تخفيف حدة التوتر الذي يشعرون به أحياناً ويعمل على تنظيم المشاعر العاطفية لديهم الناتجة عن التعامل مع الاختلافات، كما يساعدهم على تطوير ذواتهم وبالتالي تحقيق أهدافهم.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام التطبيق في المؤسسات المعنية بحماية ورعاية الأطفال مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لا سيما الأطفال الذين قد يعانون من سوء معاملة أو إهمال أو تحرش أو ما شابه، حيث يساعدهم على التخلص من المشاعر السلبية التي لحقت بهم جراء ما تعرضوا له.

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