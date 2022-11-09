«الصحة» تبحث التعاون في القطاع الدوائي مع روسيا

المصدر: دبي - البيان

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بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سبل التعاون وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات في القطاع الدوائي مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة وتشجيع الشركات الروسية على نقل بعض خطوط إنتاجها إلى داخل دولة الإمارات لما توفره من بيئة جاذبة تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك في لقاء الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع فلايسلاف شيستاكوف رئيس المعهد الحكومي للأدوية والممارسات الجيدة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية والوفد المرافق له في ديوان الوزارة في دبي.

ابتكارات

وسلط الجانبان الضوء على آخر الإنجازات والابتكارات الدوائية والصيدلانية في البلدين وبحثا فرص استقطاب المزيد من الشركات والمصانع الدوائية الروسية ودعم حضور منتجات الشركات الدوائية الإماراتية في السوق الروسية.

وأكد الدكتور أمين الأميري أهمية اللقاء مع الجانب الروسي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التصنيع الدوائي وسعي الوزارة لتعزيز الشراكات مع الدول التي تمتلك خبرات في مجال الصناعات الدوائية بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية المحلية ودعم استدامة الخدمات الصحية في دولة الإمارات لتلبية احتياجات جميع المرضى، مشيراً إلى أن اللقاء مع الجانب الروسي يأتي في إطار تشجيع الشراكات في الصناعات الدوائية عبر توفير بيئة داعمة لإنتاج المستحضرات الطبية المبتكرة ويساعد على تعزيز المخزون الدوائي للدولة لضمان الإمدادات السلسة للأدوية.

تعاون

من جهته، عبر فلايسلاف شيستاكوف في اللقاء عن رغبة بلاده في تعزيز سبل التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم القطاع الدوائي لدى الجانبين، مشيراً إلى التطور اللافت والبنية التحتية المتطورة للمنظومة الصحية في الإمارات بشكل عام والقطاع الدوائي على وجه الخصوص ما يشكل بيئة مواتية لجذب الشركات الدوائية العالمية متخذة الإمارات مقراً إقليمياً لها.

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