وكالة الإمارات للفضاء تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك وكالة الإمارات للفضاء، في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2022، والذي ينظم خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر الجاري في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين.

وقال سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «إنَّ مشاركتنا في معرض البحرين الدولي للطيران 2022، تهدف إلى تبادل الرؤى حول مستقبل الفضاء، وتعريف ممثلي القطاع بالتجربة الإماراتية الفريدة التي باتت تشكل اليوم نموذجاً عربياً وعالمياً وخارطة طريق للعديد من الدول التي تطمح للارتقاء بأدائها في هذا القطاع الحيوي»، مضيفا «أنَّ المعرض يشكل حدثاً عالمياً متفرداً، وفرصة مثالية للتواصل مع صناع القرار في مجال الطيران والفضاء، وبحث آخر المستجدات التقنية وأحدث توجهات القطاعين، في وقت يشهد خلاله قطاع الفضاء والطيران الوطني الإماراتي تطورات استراتيجية تسهم في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام».

واختتم، «أنَّ مشاركتنا في المعرض تعكس بوضوح التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين في قطاعي الطيران والفضاء، والتي كانت آخر ثمارها مشروع القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني المشترك "ضوء 1" الذي أطلق إلى محطة الفضاء الدولية نهاية العام الماضي، في مشهد يتوج جهود التعاون المشترك بين الجانبين».

وتهدف مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في المعرض، الذي يعقد مرة كل عامين، استعراض أبرز مستجدات المشاريع الفضائية الوطنية والبحثية والتطويرية الطموحة لدولة الإمارات، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك مع الجهات المعنية في قطاعي الفضاء والطيران، بهدف تبادل التجارب والخبرات، والتخطيط للمشاريع المشتركة لتعزيز مسيرة التطور في القطاع، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بدورها وأنشطتها وأبرز إنجازاتها وأحدث مبادرتها في مجال اكتشاف الفضاء والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

كما يشارك سالم بطي القبيسي، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى في حلقات النقاش لتسليط الضوء على كيفية إشراك الأجيال الجديدة في الفضاء، وإعداد الأجيال القادمة وإلهامهم للانضمام إلى القطاع الحيوي والرائد من خلال تسليط الضوء على الفرص الموجودة والمسارات الوظيفية المحتملة في السفر واستكشاف الفضاء.

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