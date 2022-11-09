موقع إخباري فرنسي: الكونغرس العالمي للإعلام منصة مهمة ستخرج بحلول لتحديات صناعة الإعلام

المصدر: وام

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أكد الموقع الإخباري الفرنسي "أتلانتكو" أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مصدراً مستداماً لإطلاق المبادرات الطموحة، مشيداً في هذا الصدد بالكونغرس العالمي للإعلام الذي ستستضيفه أبوظبي في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، باعتباره منصة مهمة ومفيدة ستخرج بحلول للتحديات التي تواجه صناعة الإعلام.

جاء ذلك في مقال على الموقع للكاتب جيرارد فسبير، وهو كاتب عمود فرنسي مؤثر، والذي تحدث عن الوضع الحالي لصناعة الإعلام وتوجهاته المستقبلية، مقدماً تحليلاً لتوجهات وسائل الإعلام في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع.

وأضاف أن الكونغرس العالمي للإعلام سيصبح واحداً من التظاهرات الإعلامية العالمية التي تسهم في إطلاق نماذج أعمال جديدة، ما يؤدي إلى شراكات استراتيجية قوية، واستكشاف قنوات جديدة لنشر محتوى إعلامي مؤثر.

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