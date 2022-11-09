تعاون مشترك بين جامعة خليفة ومجلس الأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني تهدف إلى ضم الجامعة لمركز الأمن الإلكتروني للتميز، وهو منصة تعاونية أسسها مجلس الأمن السيبراني، وتأسيس أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني والتنسيق والتعاون في مجال الأمن الإلكتروني في الدولة.

وقع المذكرة الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بحضور الدكتور إرنيستو دامياني، مدير مركز الأنظمة الفيزيائية الإلكترونية في جامعة خليفة وأستاذ في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، تسهم جامعة خليفة في توفير إمكاناتها البحثية المتقدمة المتمحورة حول أمن الأنظمة الفيزيائية الإلكترونية وبرامج التدريب عالمية المستوى.

كما توفر الجامعة جميع منصات البحث والتطوير لمركز الأمن الإلكتروني للتميز للاستفادة منها وستسهم في تسريع عمليات الابتكار الفعالة وتطوير جميع القدرات في مجال الأمن الإلكتروني ليصبح جزءًا لا يتجزأ من اختصاصات القوى العاملة في الدولة.

وينسق الشريكان الجهود لإنشاء أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني مع مشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث الأمنية وانتشار البرامج الضارة.

وقال الدكتور عارف الحمادي: «تفخر جامعة خليفة، كمؤسسة أكاديمية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، بشراكتها مع مجلس الأمن السيبراني لتقديم خبراتها التي من شأنها التصدي لتحديات الأمن الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، سيقود هذا التعاون إلى إيجاد الحلول الأفضل التي ستعزز دور صناع القرارات في القطاعين الصناعي والحكومي في الاستجابة لتحديات الأمن الإلكتروني واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من الجرائم الإلكترونية قبل حدوثها».

منصة

من جانبه، قال الدكتور محمد الكويتي: «يسعدنا أن نتعاون مع جامعة خليفة كشريك أكاديمي أساسي لمركز الأمن الإلكتروني الوطني للتميز، المنصة التعاونية التي أسسها مجلس الأمن السيبراني وستسهم الجامعة في إطار هذا التعاون في لعب دور محوري لرفع مستوى الوعي حول الهجمات الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية الإلكترونية لدينا وتطوير الكفاءات التي تشهد نموًا ملحوظًا في الدولة من خلال قدراتها البحثية المتقدمة في مجال أمن الأنظمة الفيزيائية الإلكترونية ومرافقها التدريبية عالمية المستوى».

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