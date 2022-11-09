«مبادلة للرعاية الصحية» تفتتح منشأة طبية شاملة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مبادلة للرعاية الصحية أمس عن افتتاح منشأتها الطبية الجديدة بدبي، التي ستقدم تخصصات طبية وعلاجية عدة، من بينها طب الأطفال، إلى جانب الخدمات الجراحية التي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجلد والأعصاب وأمراض الغدد الصماء والجراحات التجميلية وطب العظام.

وتتضمن المنشأة الطبية المتطورة 96 غرفة للاستشارات الطبية و4 غرف عمليات وجناحين للتنظير ومختبراً داخلياً وصيدلية وقسماً للتصوير الشعاعي ومرافق مخصصة لإعادة التأهيل وغرفاً للإجراءات العلاجية الخاصة، وتقدم جميعها نموذج رعاية شاملاً ومتكاملاً يلبي مختلف احتياجات قاطني دبي والإمارات الشمالية.

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: نضع في مبادلة للرعاية الصحية راحة المرضى واحتياجاتهم محوراً لجميع قراراتنا، لذلك جاءت خطوة توسيع شبكتنا من مرافق الرعاية الصحية المتطورة لنتمكن من تقديم أعلى مستويات رعاية المرضى لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها، مع ضمان وصولهم لخبراتنا الطويلة في الرعاية الطبية.

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