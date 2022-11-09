«كهرباء دبي» تنظم «هاكاثون الميتافيرس والتوأمة الرقمية»

المصدر: دبي- البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي هاكاثون العالم الافتراضي «الميتافيرس» والتوأمة الرقمية، وذلك بالتعاون مع كليات التقنية العليا في دبي والشارقة، بمشاركة 24 طالباً وطالبة.

وذلك انسجاماً مع جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة دبي حاضنة للإبداع ومنارة للابتكار، وفي مقدمة المدن التي تستشرف وتصنع المستقبل. واشتمل الهاكاثون على مجموعة من ورش العمل التي تمحورت حول «ديوا والميتافيرس» و«ديوا والتوأمة الرقمية» لتحفيز المشاركين وإلهامهم لابتكار حلول تقنية متقدمة من خلال التصاميم والنماذج الأولية واختبار المفاهيم الإبداعية المتعلقة بها.

دعم

ولفت معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى حرص الهيئة على مشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة في مجال الميتافيرس والتوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتشجيع الطلاب والنشء الجديد وجميع أفراد المجتمع على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو المتسارعة، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة الناس.

وتجسيداً لاستراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «الميتافيرس»، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي.

وأضاف: تلتزم الهيئة بإطلاق المبادرات والبرامج والفعاليات التي تسهم في غرس ثقافة الإبداع والابتكار، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار الهادفة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، واستراتيجية دبي للابتكار، لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم. وتدعم الهيئة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم، والاستثمار في طاقاتهم ووقتهم وتطوير مهاراتهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة.

تعزيز

قال معالي سعيد محمد الطاير: نعمل على تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تقنية الميتافيرس، باعتبارها ركيزة أساسية وأسلوب عمل جديد في القطاعات الحيوية كافة، وتسخير هذه التقنية لإيجاد فرص جديدة، وتعزيز سعادة المعنيين.

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