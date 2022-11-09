مختبر «العدل» يدعو لمواكبة التشريعات مستجدات «الميتافيرس»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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دعا الخبراء والمشاركون في مختبر الابتكار الذي نظمته وزارة العـدل بمقرها في أبوظبي، حول البيئات الافتراضية والتداعيات القانونية، إلى ضرورة مواكبة التشريعات كل المستجدات التي فرضتها البيئات الافتراضية وتقنيات «الميتافيرس»، مع التأكيد على أهمية مواكبة الهيئات والكوادر القانونية في الدولة، سواء الاتحادية أو المحلية، وزيادة وعيها المستمر لتلك المستجدات.

وأكدوا أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت تعتلي أغلب المؤشرات الدولية في التصنيفات العالمية، وتولي الحكومة فيها اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا، وتساعدها في ذلك بنيتها التحتية العالمية التي تتفوق على العديد من دول العالم المتقدمة، والمستوى المعيشي والتعليمي للسكان فيها، وتعاملهم اليومي بوسائل الاتصالات التكنولوجية الحديثة، سواء في أعمالهم أو في أسلوب حياتهم، وفقاً لما تشير إليه الإحصاءات بنسب عالية جداً، وكما هو بات من المسلّمات أن قوة الدول اليوم تقاس بقوة التكنولوجيا فيها.

ريادة

وقال الدكتور عبدالله سليمان الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة في تطوير تشريعات مستقبلية في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وانتهجت رؤية مستقبلية شاملة لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف: منذ سبتمبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وأفاد: ترسخ الاستراتيجية رؤية دولة الإمارات بأن تصبح أنموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتزامناً مع هذه المرحلة من الثورة الصناعية الرابعة التي سرعت من قفزاتها الحديثة مع الذكاء البشري، بشكل أكثر فاعلية مما كانت عليه في الثورة الصناعية الرابعة، التي ظهرت وكأنها منافسة بين التكنولوجيا الحديثة والقوى البشرية العاملة، حيث تسعى الثورة الصناعية إلى بناء علاقة أكثر توازناً بين التقنيات الحديثة والبشر.

تجربة

تطرق الدكتور جورج قشعبي، رئيس قسم الابتكار في الجامعة الأمريكية بدبي، إلى كيفية بدء فكرة الميتافيرس من عالم ألعاب الفيديو، وربط اللاعبين من حول العالم في آن واحد، وقال: إن الميتافيرس هو عبارة عن شبكة واسعة النطاق، قابلة للتشغيل المتبادل من عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد، يتم عرضها في الوقت الفعلي، ويمكن تجربتها بشكل متزامن ومستمر من قبل عدد غير محدد من المستخدمين، لكل منهم إحساس بالوجود مع دعم استمرارية البيانات، مثل التاريخ والهوية والاتصالات والمدفوعات والاستحقاقات والأشياء.

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