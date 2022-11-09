انطلاق مؤتمر شرطة أبوظبي الإقليمي لتحديد هوية ضحايا الكوارث

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتح اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي فعاليات المؤتمر الإقليمي لتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ويعقد ليومين في فندق كونراد - أبراج الاتحاد تحت عنوان: «فرق مؤهلة وقدرات متكاملة».

وحضر الافتتاح الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعلي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومديري القطاعات وعدد كبير من الضباط والأفراد والخبراء من القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادات العامة للشرطة في الدولة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وقال المزروعي: إن المؤتمر يكتسب أهميته في أنه يوفر منصة رائدة للخبراء العالميين، والجهات المعنية بالاستجابة للطوارئ؛ لتبادل الخبرات ونقل المعارف، ويعد فرصة لتطوير آليات التعامل مع ضحايا الكوارث، وتجديد العهد على مواصلة جهودنا المشتركة في هذا المجال.

وأضاف: يواصل مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث لشرطة أبوظبي، مسيرة الإنجازات، وتطوير الأداء، ورفع الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة وتحديد هوية الضحايا، وفق أفضل الممارسات العلمية، وأرقى المعايير العالمية، وبالتعاون والتنسيق مع شركائنا والجهات المعنية.

وألقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) كلمة ترحيبية، أكد فيها اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتسخير الموارد بما يعزز الجهود التطويرية.

ومن جانبه ألقى العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية كلمة أكد فيها أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات والتواصل لبناء منظومة معرفية تسهم في زيادة فعالية التعاون والتنسيق المشترك لنشر ثقافة إدارة شؤون ضحايا الكوارث.

وأوضح، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وكجزء من رؤيتها الاستراتيجية واستعدادها لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحداث الطارئة والكوارث، عملت على استحداث مكتب تنسيقي في إدارة الأزمات والكوارث للتعرف على الجثث مجهولة الهوية والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

ولفت إلى أن كل المؤشرات تدل على أنه لا يوجد من هو بمنأى عن الكوارث وتداعياتها، وكذلك الخسائر المادية والبشرية التي قد تنجم عنها، مما يتطلب الاستعداد المسبق للتعامل مع ضحايا هذه الكوارث، والتي قد يسفر عنها ضحايا مجهولة الهوية واتخاذ إجراءات خاصة واستعدادات مسبقة ترتكز على بناء منظومة ريادية مدربة ومؤهلة لتجنب أي تداعيات ليست في الحسبان.

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