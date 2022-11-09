244 ألف ملتزم مرورياً ضمن «النقاط البيضاء» لشرطة دبي 2021

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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سجل نظام النقاط البيضاء المطبق في شرطة دبي التزام 244 ألفاً و446 سائقاً مرورياً العام الماضي.

ومن المتوقع أن تصل رسائل إلى 4600 سائق ملتزم ممن دخلوا في السحب على السيارتين تفيد بحصولهم على مزايا نظام النقاط البيضاء التي يمكن مقايضتها مستقبلاً بدلاً بالنقاط السوداء أو المخالفات البسيطة أو حجز سيارة مدة 30 يوماً.

وأكدت شرطة دبي أن عدد الملتزمين من الذكور في نظام النقاط البيضاء بلغ في العام الماضي 194 ألفاً و920 ملتزماً، وعدد الملتزمات من الإناث 49 ألفاً و526 ملتزمةً، وبلغ عدد الملتزمين من عمر 31 إلى 40 عاماً 92 ألفاً و851 ملتزماً.

جاء ذلك في حفل تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في نظام النقاط البيضاء التابع للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي صباح أمس، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ورجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي الشركات الراعية والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد معالي الفريق المري أن مبادرة نظام النقاط البيضاء إحدى المبادرات المجتمعية لشرطة دبي في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي في خفض وفيات الحوادث ورفع مستوى الالتزام باللوائح والقوانين المرورية بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لشرائح المجتمع ومُستخدمي الطرقات كافة.

ومن جانبه قال العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي: تم استحداث نظام النقاط البيضاء المرورية أول مرة على مستوى المنطقة نظاماً حديثاً غير تقليدي تشارك فيه جميع الفئات المجتمعية لتكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين القوانين واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة وتلافي أخطاء الآخرين وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه.

نظام متميز

وبدوره أثنى خلف الحبتور على نظام النقاط البيضاء الهادف إلى تعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن نظام النقاط البيضاء نظام متميز ومبتكر لشرطة دبي وغير مطبق في دول العالم، وهو نظام يشجع السائقين والناس على الالتزام بالطرقات والسرعات، مشيداً في الوقت ذاته بجهود معالي القائد العام لشرطة دبي وشرطة دبي في هذه المبادرة التي تعزز السلامة العامة.

وكرم معالي الفريق المري رجل الأعمال خلف الحبتور، الراعي الرسمي للحملات المرورية والمبادرات المجتمعية الداعمة للإدارة العامة للمرور، مثنياً على دوره البارز وحرصه المتواصل على دعم شرطة دبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

وعقب ذلك، كرم معالي الفريق المري وخلف الحبتور، الرعاة الماسيين والرعاة البلاتينيين لنظام النقاط البيضاء.

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