مشاريع لاستبدال أسيجة محميات طبيعية بـ39 مليون درهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تعتزم هيئة البيئة في أبوظبي العمل على مشاريع رأسمالية تقدر قيمتها بـ39 مليـون درهـم لاسـتبدال أسيجة كل مـن محمية المها العربي، ومحمية الدلفاوية، ومحمية الرملة، ومحمية قصر السراب، سعياً لحماية البيئة البرية والحفاظ علــى التنوع البيولوجي.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي لحماية البيئة البرية لعام 2022 أنه بالتعاون مع قطـاع التنـوع البيولوجـي سيتم العمل في الفترة المقبلة علـى توفير نظام رقابي إلكتروني سيتم ربطه لاحقاً بخرائط بيئية حساسة ستؤدي دوراً حيوياً في تخطيـط المراقبـة فـي المناطق البرية، والمساعدة على رسم السياسات والخطط البيئية في الأعوام المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية هيئة البيئة - أبوظبي المسـتقبلية المنبثقـة مـن رؤية أبوظبي 2030 بشأن حماية البيئة البرية والحفاظ على تنوعها البيولوجــي، بزيــادة الامتثال والتطبيق للقوانين البيئية، لتحقيـق رؤية بيئية مستقبلية مسـتدامة وصـون وتعزيـز التـراث الطبيعـي لإمـارة أبوظبي.

رصد

وأشارت الهيئة إلى أنه تتم مراقبـة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي من قبل 14 مركـزاً، 6 مراكز في منطقة العين، و8 مراكـز في منطقـة الظفـرة، بالإضافـة إلى دوريـات مدينـة العيـن، وتعمـل الدوريـات التابعـة لمراكـز مراقبـة المحميـات الطبيعيـة لهيئة البيئة على مراقبـة المحميـات بشـكل دوري.

وذلـك للحفـاظ علـى الكائنات الحيـة مـن العوامـل التـي قد تتسـبب فـي تهديـد الاسـتقرار البيئي، إذ عملـت أكثر مـن 28,900 دوريـة في العام الماضي على مراقبـة المحميـات الطبيعيـة، ورصـدت أكثر مـن 2,500 مخالفـة، وتعمـل هـذه الدوريـات علـى بـذل جهـود مكثفـة بقيامهـا بعمليـات التحكـم فـي أعداد الحيوانـات الغازيـة ومكافحتهـا مثل الكلاب الدخيلة التي قـد تتسـبب فـي قتـل الحيوانـات المحليـة المهـددة بالانقـراض مثـل الظبـاء.

وبينت الهيئة أنه يتــم العمـل على مراقبة المحميات الطبيعية البرية في إمارة أبوظبي وتطبيــق القوانيــن البيئية الخاصــة بالرعــي الجائر والصيــد فــي المناطــق الخارجيــة للإمــارة مــن قبــل مراقبي حمايــة البيئة البريــة فــي كل مــن منطقــة العيــن والظفــرة.

وأشار التقرير السنوي لحماية البيئة البرية لعام 2022 إلى أن المخالفات البيئية تنقسم إلى 8 مخالفات، حتى يتيسر للمراقبين معرفة وتسجيل الأثر البيئي الناتج عنها، ومدى الخطر الذي يهدد الحيوانات البرية، وتمثلت برصد رمي النفايات، والاحتطاب، والتعدي على المحميات، والعزب غير القانونية، وحيوانات مصابة بسبب حادث، واصطياد الحيوانات، ورصد أدوات صيد.

وقالت الهيئة إن مخالفـات رصـد أدوات صيـد (صوايـات) سجلت أعلى نسـبة مخالفـات فـي منطقـة العيـن ومنطقـة الظفـرة وقـدرت بنســبة 93.5% مــن مجمــوع المخالفــات الأخــرى، كمــا أدت الحــوادث إلى نفــوق 6 حيوانــات وإصابة 8 حيوانــات، وتنوعــت هـذه الحيوانـات بيـن ظبـاء وغـزلان وغيرهمـا مـن الحيوانـات المهـددة بالانقـراض.

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