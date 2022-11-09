بلدية دبي تفتح باب التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة «سوق المزارعين»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة «سوق المزارعين»، التي ستنطلق في 19 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 11 مارس 2023، حيث تعد منصة زراعية اجتماعية واستثمارية مجانية، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكان واحد ودعمهم لبيع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مباشرة إلى المستهلكين، وتعزيز الثقة في الزراعة المحلية، إضافة إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

آلية التسجيل

وأوضحت بلدية دبي إلى أنه يمكن للمزارعين الإماراتيين التسجيل في سوق المزارعين من خلال الموقع الإلكتروني للبلديةhttps:/‏/‏www.dm.gov.ae/‏farmers-products-registration/‏،..

حيث يعبأ نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة التي تحوي اسم المزارع، وبيانات الاتصال، وموقع أو رقم تسجيل المزرعة المعتمد في وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى صورة من الهوية الإماراتية، وبيانات رخصة تاجر لأصحاب المشاريع المصاحبة، واختيار المنتج.

وبعد ذلك ترسل قائمة المزارعين إلى شعبة التصاريح الغذائية لتسجيلهم، ثم تسجيل جميع المزارعين المشاركين في المبادرة مجاناً على نظام فودووتش «Food Watch»، وإصدار رمز المسح السريع لكل مزرعة.

وستنظم المبادرة لهذا الموسم في حديقة النخيل، حيث ستوفر ما يزيد على 50 كشكاً للمزارعين، لتقديم منتجات المزارع المحلية الإماراتية بمستوى عالي الجودة، إضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة.

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