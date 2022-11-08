«غرفة الشارقة» تتفقد«مزرعة ثمار الإمارات المائية»

المصدر: الشارقة - البيان

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زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة شركة «مزرعة ثمار الإمارات المائية» أكبر مزرعة متخصصة في إنتاج الفطر والخضروات على مستوى الدولة، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تنظمها الغرفة للمنشآت الاقتصادية الأعضاء المنضوية تحت مظلتها، وحرصها الدائم على متابعة شؤون مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الإمارة، وتعزيز التواصل معهم والوقوف على أبرز التحديات وبحث سبل مواجهتها.

وترأس وفد الغرفة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات المختصة، وكان في استقبالهم الدكتور غانم الهاجري الشريك والرئيس التنفيذي لشركة مزرعة ثمار الإمارات، الذي رافق الوفد في جولة على خطوط الإنتاج وتعرفوا من خلاله على منتجات الشركة والحلول المبتكرة التي تقدمها في تطبيق تقنيات متطورة للزراعة المائية التي لا تعتمد على درجات الحرارة والظروف المناخية وبدون استخدام للمبيدات أو الأسمدة الكيمائية ومن دون مخلفات أو نفايات.

إضافة نوعية

وأعرب عبد الله سلطان العويس، عن فخره بالإمكانيات التي تمتلكها شركة «مزرعة ثمار الإمارات المائية» والمنتجات العضوية التي تقدمها وتعد إضافة نوعية لجهود دولة الإمارات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وللمشهد الاقتصادي الرائد لإمارة الشارقة التي استطاعت بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تصبح مركزاً للصناعات النوعية والمبتكرة عبر توفير أفضل الخدمات للمستثمرين، بما يدعم خطط التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارة.

دعم مصالح

وأشار العويس، إلى أن غرفة الشارقة ملتزمة دوماً بدعم مصالح مجتمع الأعمال في جميع مناطق إمارة الشارقة، وتسعى دوماً لتطوير الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، من خلال مضاعفة الفرص الاستثمارية، وتقديم المزايا والحوافز المشجعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، فضلاً عن الاطلاع والتواصل الدائم معهم لوضع مسار للعمل المستقبلي والتعرف على مرئياتهم ومقترحاتهم التي تسهم في الارتقاء بخدمات الغرفة المقدمة إليهم والتعرف عن قرب على واقع وطبيعة سير العمل في المنشآت الصناعية والتجارية ونوعية المنتجات والخدمات المقدمة، لما لذلك من دور في وضع التصور المناسب للبرامج التسويقية والترويجية التي تطورها الغرفة.

مساندة أعضائها

من جانبه أشاد الدكتور غانم الهاجري بزيارة وفد غرفة الشارقة إلى شركة «مزرعة ثمار الإمارات المائية»، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص الغرفة على دعم ومساندة أعضائها، وتقديم المشورة لهم ومتابعة شؤونهم والوقوف على احتياجاتهم، والتعرف على التحديات التي تواجههم، وتشجيعهم على استشراف الخطط والمبادرات وابتكار أساليب متطورة لدفع عجلة الإنتاج، وحماية الموارد الطبيعية، وجذب المستثمرين في هذا المجال، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات وإمارة الشارقة وفرت كافة السبل لدعم المزارعين لتطوير المرافق الخدمية والبنية التحتية في مزارعهم، وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع المستثمرين الراغبين بالدخول إلى السوق وتطوير معايير الإنتاج الزراعي المستدام في الدولة.

وتبلغ مساحة «مزرعة ثمار الإمارات المائية»، 7 هكتارات وتتكون من جزأين الأول خاص بإنتاج الفطر والجزء الثاني خاص بزراعة الهايدروبونيك والزراعة المفتوحة، وتشمل المزرعة الإنتاج الزراعي وإعادة تدوير للمدخلات والمخرجات الخاصة بالزراعة التي تحافظ على البيئة من أية مخلفات زراعية.

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