«لحظات أبوظبي» تطلق 60 نشاطاً في مدينة خليفة الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعدوا لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح والترفيه مع العائلة والأصدقاء مع فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي»، التي تنطلق يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 من ساحة خليفة بمدينة خليفة بدءاً من الساعة الرابعة وحتى الـ11 مساءً، عبر مجموعة من العروض والألعاب وورش العمل الفنية والأنشطة الترفيهية والرياضية وغيرها الكثير من التجارب المميزة لسكان وزوار إمارة أبوظبي من مختلف الأطياف.

وتضم قائمة التجارب والأنشطة، التي تم تصميمها بدقة لتحظى باهتمام وإعجاب مختلف الفئات بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم، العروض المسرحية لـ «الجميلة والوحش» و«علاء الدين»، بالإضافة إلى عروض الفقاعات والبالونات وعروض الخفّة، كما أن هناك فقرات وعروضاً خاصة بمحبي الحيوانات الأليفة، ومنها عرض K9 للكلاب.

وستكون هناك عروض متجولة وورش فنية رائعة مصممة لرسم البسمة على وجوه الصغار، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمزرعة الصغيرة وصناعة الأواني الفخارية والأعمال الفنية المشتركة وشرب القهوة وحضور ورش البستنة المنزلية والمعروضات من الأعمال اليدوية التقليدية.

وبالتالي، سيكون هناك أكثر من 60 نشاطاً بانتظار الزوار والمشاركين على مدار الأيام الثلاثة من 11 إلى 13 نوفمبر، حيث ستجمع «لحظات أبوظبي» المجتمعات والعائلات معاً في مجموعة من التجارب الترفيهية والملهمة، وذلك لخلق بيئة داعمة لتكوين الصداقات والروابط الاجتماعية بغض النظر عن كل الاختلافات الثقافية والحضارية والعمرية والدينية، وبناء مجتمعات متلاحمة يستمتع أفرادها معاً بلحظات لا تنسى وذكريات تدوم مدى الحياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز