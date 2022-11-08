سيف بن زايد يبحث سبل التعاون بين الإمارات والصين في المجالات الأمنية والشرطية مع نائب وزير الأمن العام الصيني

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سعادة دو هانغ ووي، نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.

وبحث سموه مع المسؤول الصيني سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وعدد من الضباط.

وحضر عن الجانب الصيني بان شي نائب المدير التنفيذي لإدارة الأمن العام لمنطقة شينجيانغ وتشانغ يي مينغ السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وهان لين نائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الأمن العام و قاو في نائب مدير إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الأمن العام وعدد من المسؤولين في وزارة الأمن العام الصينية.

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