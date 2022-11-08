عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية على هامش COP27 في شرم الشيخ

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" الذي يعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.

كما استعرض سموه ومعالي رئيسة الحكومة التونسية عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال COP27 بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة COP28 بمدينة إكسبو دبي العام المقبل.

وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية مؤتمر COP27 في تعزيز الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التغير المناخي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المجتمعات كافة.

كما أعرب سموه عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الإماراتية التونسية وتمنياته لتونس وشعبها الشقيق الاستقرار والتنمية والازدهار.

وشدد سموه على ضرورة العمل على المزيد من الشراكات بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

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