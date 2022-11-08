طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 19:57 الثاني عند الساعة 07:16.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 23:05 والجزر الاول عند الساعة 16:07 و الجزر الثاني عند الساعة 04:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 23 75 20

دبي 35 23 75 25

الشارقة 35 22 80 25

عجمان 34 23 80 30

أم القيوين 34 24 85 30

رأس الخيمة 35 22 85 25

الفجيرة 33 25 70 30

العـين 34 23 65 20

ليوا 36 23 65 15

الرويس 36 22 70 20

السلع 35 22 80 25

دلـمـا 34 27 75 30

طنب الكبرى 33 27 75 35

طنب الصغرى 33 27 75 35

أبو موسى 33 28 80 35 .

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