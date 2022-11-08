"طرق دبي" تستكمل أتمتة أجهزة المواقف العامة بنسبة 100%

المصدر: البيان

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استكملت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أتمتة وتحديث كافة أجهزة المواقف العامة في الإمارة، المزودة بشاشة تفاعلية لمسية تسمح بإدخال بيانات المركبة واستصدار تذكرة إلكترونية على غرار الرسائل النصية للهواتف المحمولة (mParking) بدون طباعة التذاكر الورقية. وقد استحدثت الهيئة هذه الخدمات لتواكب متطلبات مبادرة "المدينة الذكية" ومبادرة "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية".

وقال أحمد محبوب مدير إدارة تنفيذي لإدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إن آخر التحديثات المتعلقة بالتحول الرقمي في المواقف العامة استكمال تحديث كافة أجهزة المواقف في جميع المناطق الخاضعة للرسوم وذلك في سبتمبر 2022 حيث أصبحت جميع تذاكر المواقف الكترونية بنسبة 100%، وبلغ معدل الدفع عن طريق الهاتف المحمول الذي يشمل خدمات الدفع عن طريق التطبيقات والرسائل النصية 80%، كما سجلت خدمة الدفع عن طريق الواتساب 9 آلاف معاملة يومياً أما تطبيق RTA Dubai فقد شهد ارتفاع في معدل الاستخدام اليومي من 20 ألف معاملة إلى 45 ألف معاملة يومياً خلال العام الجاري.

أوضح أحمد محبوب أن منظومة المواقف الذكية تشمل مبادرات عديدة في سنة 2024، تتضمن تطوير منظومة الدفع الذكية في مباني المواقف متعددة الطوابق وتفعيل الدفع التلقائي في مباني المواقف، وإنشاء وسيلة دفع خاصة بالشركات والأعمال، بالإضافة لاستكمال تطوير خدمات إلى خدمات ذكية واستباقية، واستخدام البيانات الضخمة لعرض نسب اشغال المواقف والنسب المتوقعة.

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