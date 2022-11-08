هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق «هاكاثون الميتافيرس والتوأمة الرقمية»

المصدر: البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي هاكاثون العالم الافتراضي "الميتافيرس" والتوأمة الرقمية، بالتعاون مع كليات التقنية العليا في دبي والشارقة، بمشاركة 24 طالباً وطالبة، انسجاماً مع جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار وفي مقدمة المدن التي تستشرف وتصنع المستقبل.

واشتمل الهاكاثون على مجموعة من ورش العمل التي تمحورت حول "ديوا والميتافيرس" و"ديوا والتوأمة الرقمية" لتحفيز المشاركين وإلهامهم لابتكار حلول تقنية متقدمة من خلال التصاميم والنماذج الأولية واختبار المفاهيم الإبداعية المتعلقة بها.

ولفت معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى حرص الهيئة على مشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة في مجال الميتافيرس والتوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتشجيع الطلاب والنشء الجديد وجميع أفراد المجتمع على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو المتسارعة، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة الناس، وتجسيداً لاستراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس"، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "تلتزم الهيئة بإطلاق المبادرات والبرامج والفعاليات التي تسهم في غرس ثقافة الإبداع والابتكار، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار الهادفة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، واستراتيجية دبي للابتكار، لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم. وتدعم الهيئة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم، والاستثمار في طاقاتهم ووقتهم وتطوير مهاراتهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، ويواصلوا مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات على كافة الأصعدة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم. ونعمل على تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك تقنية الميتافيرس باعتبارها ركيزة أساسية وأسلوب عمل جديد في كافة القطاعات الحيوية وتسخير هذه التقنية لإيجاد فرص جديدة، وتعزيز سعادة المعنيين."

يذكر أن الهيئة تعتبر من أوائل المؤسسات الحكومية المحلية التي تطلق منصتها الافتراضية "ديوافيرس" في عالم الميتافيرس. وتستثمر الهيئة تقنية الميتافيرس في تنفيذ وتطوير مشاريعها الحالية والمستقبلية بما يسهم في تحقيق سعادة المعنيين بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف.

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