بروج تدخل في شراكة استراتيجية جديدة لدعم قطاع الرعاية الصحية في الإمارات

المصدر: البيان

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وقعت شركة بروج بي ال سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225) إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية جديدة مع شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية لتطوير قطاع صناعة المعدات الطبية في أبوظبي.

تعتبر شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية شركة محلية رائدة في تصنيع المحاقن الطبية ومحاقن الأنسولين والأنابيب الطبية والقثطرات وإبر الأمصال ومعدات دعم الجهاز التنفسي ومعدات الحماية الشخصية، كما تعد الشركة الأولى والوحيدة في تصنيع المحاقن ذاتية التعطيل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعتبر هذه الشراكة بمثابة خطوة كبيرة أخرى لبروج في دعمها لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بفضل حلولها المستدامة من البولي أوليفينات التي تتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: "يسرنا أن نكون طرفاً في هذه الشراكة المهمة التي من خلالها سنقوم بتزويد شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بحلولنا المبتكرة مما يعزز مكانتنا الرائدة كمزود معتمد وموثوق لحلول البولي أوليفينات لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات. تساهم حلول بروج في تعزيز حياة الناس عند استخدامها في تصنيع أنواع مختلفة ومتطورة من المعدات والمستلزمات الطبية لما توفره من مستويات عالية من الموثوقية والتناسق والمواءمة مع كافة المعايير الصناعية."

المعدات الطبية والتشخيصية

إن تعددية الاستخدام التي تمتاز بها حلولنا من البولي بروبيلين والبولي إيثيلين، إضافة إلى قدراتها التنافسية من حيث التكلفة وسهولة تشكيلها أثناء عملية التحويل، يجعل من هذه الحلول خياراً مثالياً لتصنيع معدات طبية مثل الحقن والقثطرات وحاملات وحاميات إبر الحقن وأجهزة الاستنشاق لمرضى الربو، وحاملات الفلاتر وأجهزة التصفية والفلترة.

إن التغيير المتواصل في متطلبات المعدات والمستلزمات الطبية مثل الشفافية العالية والقدرة على التعقيم بالبخار والأشعة، إضافة إلى القدرة على القولبة والتشكيل العالية والمعقدة، قد ساهم في تشجيع منتجي البولي أوليفينات، بما في ذلك بروج، على تطوير مواد جديدة تلبي هذه المتطلبات.

تتضمن مجموعة بروج من الحلول المخصصة لقطاع الرعاية الصحية أصنافاً متعددة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين لتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية المرنة والصلبة بما يتناسب مع توجهات سوق الطبابة وقطاع الرعاية الصحية، وبشكل مستقل عن تقنيات التحويل أو نوعية البوليمر المستخدم. وتتماشى مجموعة حلول الرعاية الصحية هذه مع المتطلبات التقنية للمنتجات النهائية، بما في ذلك المعدات الطبية والتشخيصية ومواد التغليف الصيدلانية.

وأضاف المهيري "تضمن مجموعتنا الخاصة من حلول الرعاية الصحية أن يتم إنجاز أعمال عملائنا في هذا القطاع الحيوي بطريقة موثوقة وبما يتماشى مع احتياجات هذا القطاع. وبالإضافة إلى توثيق عملية الامتثال الطبي والخدمات التقنية، نقوم في بروج بدراسة آراء ووجهات نظر الشركاء في سلسلة القيمة وتضمينها في كافة عملياتنا ابتداءً من المفهوم وانتهاءً بالإنتاج، إضافة إلى عمليات المشتريات والدعم والتوزيع."

التغليف الصيدلاني

توفر بروج أيضاً مواداً من البولي أوليفين لاستخدامها في تصنيع العديد من تطبيقات التغليف الأساسية والثانوية للأدوية الصيدلانية والمعدات التشخيصية مثل أغلفة وحاويات حبوب الأدوية وأكياس المحاليل والسوائل الطبية، والأكياس ذات الختم، وعبوات السوائل والقوارير وأمبولات الحقن.

تُستخدم تقنية النفخ والملء والختم على نطاق واسع لملء حاويات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين الطبية بشكل معقم لمستحضرات الحقن الوريدي بإبر الحقن وقطرات العينين ومنتجات الاستنشاق لمرضى الربو. كما تُستخدم مواد البولي إيثيلين منخفض الكثافة التي تنتجها بروج عادة لتصنيع هذه الحاويات الطبية بطريقة القولبة بالنفخ لتسهيل عملية تعقيمها بالبخار وبأكسيد الإيثيلين وأشعة غاما. كما تنتج بروج حلولاً من البولي إيثيلين يمكن استخدامها لتصنيع أكياس الأمصال الوريدية ذاتية الطي.

مع انتشار جائحة كوفيد-19، قامت بروج بإنتاج أصناف خاصة من حلول البولي بروبيلين المصنوعة في الإمارات تم استخدامها في صناعة كمامات الوجه وبعض أنواع معدات الحماية الشخصية.

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