«مصدر» تزود مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بطاقة صفرية الانبعاثات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إنفنيتي باور»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «إنفنيتي» المصرية، أمس، أن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي قامت بتطويرها في مدينة شرم الشيخ قد دخلت حيز التشغيل الكامل وأنها جاهزة لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في شرم الشيخ بمصر. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 6 ميجاواط عند الذروة، وتنتج 11,723 ميجاواط/‏ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 5000 منزل من الكهرباء، فضلاً عن تفادي إطلاق أكثر من 4000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وسوف تواصل المحطة العمل بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر، لتوفر طاقة نظيفة لمدينة شرم الشيخ على مدى السنوات المقبلة. من جهة ثانية فقد تم تطوير محطتين أخريين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية مماثلة قبل انعقاد مؤتمر COP27.

علاقات

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ورئيس مجلس إدارة «مصدر»: «من خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات الوثيقة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في جميع القطاعات والمجالات، بما فيها رؤية مشتركة بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وتواصل «مصدر» نموها بمعدلات كبيرة لتصبح شريكاً مفضلاً ومساهماً في تطوير العديد من مشاريع الطاقة النظيفة الأكثر أهمية في مصر، ونحن فخورون بالعمل من خلال منصتنا «إنفنيتي باور» على توفير طاقة نظيفة لمؤتمر المناخ (COP27)».

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل مؤتمر المناخ (COP27) فرصة مهمة لترجمة الأقوال إلى أفعال ذات تأثير ملموس، لذلك ينبغي علينا جميعاً بذل الجهود اللازمة لخفض البصمة الكربونية وتقديم حلول مستدامة للعالم. وسوف تسهم هذه المحطة للطاقة الشمسية في تزويد المؤتمر بطاقة نظيفة، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الاستدامة ضمن المجتمع المحلي لمدينة شرم الشيخ على مدى السنوات المقبلة».

من جهته، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة «إنفنيتي باور»: «يسعدنا أن نكون في مقدمة الداعمين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي يقام في مصر هذا العام، من خلال إمداد المؤتمر بالطاقة المستدامة طوال فترة انعقاده. في الوقت نفسه تواصل إنفنيتي باور توفير حلول الطاقة المتجددة لمدينة شرم الشيخ على مدار السنوات المقبلة من خلال محطة الطاقة الشمسية التي أقمناها هناك، بما يوفر إمدادات مستدامة من الطاقة الخضراء لهذه المدينة التي تلعب دورًا محوريًا لخدمة الدبلوماسية المصرية وتعزيز علاقات مصر الدولية مع العالم».

مساهمات

ومن جانبه، قال المهندس ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفنيتي باور»: «لن تقتصر مساهمات محطة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ على توفير إمدادات الطاقة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، لكنها ستوفر طاقة مستدامة للمدينة بشكل عام، وستسهم في دعم البنية التحتية المتنامية في مدينة السلام. إننا نتطلع لتقديم حلول مماثلة في عدد من المدن المصرية الأخرى وكذلك في الدول الأفريقية، استكمالًا لمسيرتنا المتواصلة التي تستهدف تقديم حلول مستدامة للطاقة في القارة الأفريقية بأكملها».

وقد تأسست شركة «انفنيتي باور»، الشريك الرئيسي لمؤتمر المناخ (COP27)، في عام 2020 بهدف تطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح على مستوى المرافق الخدمية والصناعية في مصر وأفريقيا. وتتطلع الشركة، بالإضافة إلى مشاريعها الحالية المنتشرة في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال وغانا، إلى التوسع في أنشطتها لتشمل 54 دولة أفريقية وإيصال الكهرباء إلى جميع المناطق الأكثر حاجة للطاقة على مستوى القارة.

وتعتبر شركة «مصدر» واحدة من شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم مع توقعات بأن تصل القدرة الإجمالية لمشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030 فيما تسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات اللاحقة. وقد تم الإعلان في ديسمبر الماضي عن اتفاقية استراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» بهدف توسيع نطاق التطوير والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

حلول

وتأسست شركة «إنفنيتي» عام 2014 وتُعد الشركة الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في مصر. وتطور الشركة حلولاً مبتكرة للطاقة النظيفة ولديها مشروعات بكل الأحجام في العديد من القطاعات. وعلى مدار ما يقرب من 10 سنوات، تمكنت إنفنيتي من أن تصبح في مقدمة الشركات الرائدة في مسيرة تحول قطاع الطاقة وخلق مستقبل مستدام لمصر وأفريقيا، من خلال حلول الطاقة المجدية اقتصادياً والتي تم تطويرها بكل دقة لتيسير الحصول على طاقة تتمتع بالكفاءة ومستدامة للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز