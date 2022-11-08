سفارة الإمارات تشرف على «غرس شجيرات الغاف» في كوت ديفوار

المصدر: (أبيدجان - وام)

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أشرفت سفارة دولة الإمارات في أبيدجان على غرس شجيرات الغاف في منطقة أبوبو، وذلك بحضور كانديا كامارا وزيرة الخارجية والتكامل الأفريقي والمغتربين في جمهورية كوت ديفوار، ولوران شاكبا وزير المياه والغابات في الجمهورية.

وعبرت نجلاء الرئيس القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في أبيدجان في كلمة لها أثناء إطلاق المبادرة عن سعادتها بالاحتفال بالذكرى الـ 50 للعلاقات الإماراتية- الأفريقية، والتي تقوم على مبادئ الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل، مؤكدة أن شجرة الغاف تحظى بأهمية ثقافية وتاريخية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان يجتمع تحت ظلها أفراد المجتمع، مما يعزز الوحدة والتسامح والتعايش.

ومن جهتها ثمنت كانديا كامارا المبادرة المهمة، مؤكدة حرص كوت ديفوار على تعزيز العلاقات القوية والمزدهرة، التي تربط البلدين إلى آفاق أوسع، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

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