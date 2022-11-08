عبد الله المري يترأس مجلس القيادات العليا في شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات العليا في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التّميز والرّيادة، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وعدد من الضباط.

واستعرض المقدم الدكتور حمدان السّمت، أمين عام المجالس القياديَّة، القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال، ومنها استعراض المؤشِّرات الحيوية للقيادة العامة لشرطة دبي، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

كما تم استعراض مشاركات الوحدات التنظيمية ضمن فئات جائزة وزير الداخلية لعام 2022، بالإضافة إلى تقرير التدقيق الداخلي، وتقرير قاعات «الديلي بريف»، وغيرها من المواضيع الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، أثنى الفريق المري على روح العمل الإيجابية والجماعية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي من كافة القطاعات الشرطية في تحقيق أهداف شرطة دبي بتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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