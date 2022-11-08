مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات يبحث بلورة رؤى عالمية موحدة لرفع مستويات الوقاية

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق يوم غدٍ الأربعاء بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الـــ(45) لمؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات، وتحت شعار «تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030». وسيشكل المؤتمر الذي فازت دبي بحق استضافته العام الماضي بعد منافسة شديدة مع العديد من مدن العالم، منبراً مهماً يجمع نخبة من كبار المسؤولين والأطباء والخبراء وصناع القرار في المؤسسات الصحية العالمية لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير البروتوكولات الطبية للمستشفيات، وبلورة رؤى عالمية موحدة لرفع مستويات الوقاية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

وقال الدكتور رمضان إبراهيم البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته في 9 نوفمبر الجاري وتستمر مدة ثلاثة أيام سيناقش حزمة من المحاور المتعلقة بآخر التطورات والمستجدات في المجال الصحي، والفرص والتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وأهمية تبني الأنظمة الصحية الفعّالة والحلول الذكية لمواجهة هذه التحديات، وتحديث أنظمة ووسائل التشخيص والعلاج، وكذلك دعم البحوث الطبية المرتبطة بسلامة المرضى داخل المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية.

ممارسات

كما سيناقش المؤتمر تحديات الرعاية الصحية التي تواجهها المستشفيات في جميع أنحاء العالم، وحلول القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، والاهتمام بالرعاية الصحية الشاملة التي تركز على المريض، وكيفية مواجهة الأعباء الناتجة عن الأمراض المختلفة، وتطبيق أفضل الممارسات والابتكارات والحلول الذكية والتكنولوجيا الرقمية في القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الصحية المستدامة لأفراد المجتمع وضمان استمرارها أثناء وبعد الأزمات.

وستركز جلسات المؤتمر على المستشفيات الخضراء والممارسات الجيدة، والابتكارات في المستشفيات لمواجهة تغير المناخ وتأثيراته المختلفة، عبر عدد من الممارسات المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد، والتغيرات في الرعاية السريرية، وتصميم وتطوير المستشفيات، وتطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة، والتركز على الاستدامة، والحوكمة وغيرها من المحاور الأخرى. وأشار الدكتور البلوشي إلى ورش العمل والأنشطة الطبية المختلفة التي تسبق المؤتمر والتي يصل عددها إلى (30) ورشة عمل يشارك فيها نخبة من القادة التنفيذيين الشباب من مختلف المستشفيات العالمية.

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