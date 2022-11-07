«طرق دبي» تفوز بجوائز مرموقة في النقل البحري والمسؤولية المجتمعية والاستدامة

المصدر: البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على مستوى قارة آسيا بجائزة من جوائز القيادة الآسيوية لفئة أفضل نقل مستدام باستخدام الطاقة المتجددة (Best Renewable Resources, Sustainable Transport) وذلك عن تشغيل العبرات التراثية التابعة للهيئة من خلال الطاقة الشمسية.

وحازت الهيئة كذلك على جائزة الريادة العالمية في مجال الاستدامة عن فئة أفضل أداء للاستدامة، بالإضافة إلى الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2022 وجائزة الاستدامة الخليجية.

وفازت الهيئة ممثلة بإدارة النقل البحري في فئة أفضل نقل مستدام باستخدام الطاقة المتجددة عن جهودها في تطوير العبرات التراثية لتعمل بالطاقة الشمسية المتجددة ولتصبح عبرات خضراء بلا انبعاثات.

وقد وصلت نسبة العبرات الخضراء أكثر من 50% من إجمالي العبرات المملوكة للهيئة.

ولدى إدارة النقل البحري خططاً مستقبليةً متوائمةً مع استراتيجية الهيئة وسياسة الاقتصاد الأخضر التي تضمن تعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر والنقل المستدام في الهيئة. كما تقوم إدارة النقل البحري بجهود كبيرة في الحفاظ على البيئة من خلال مبادرات ومشاريع مختلفة ومنها العبرات الهجينة، واستخدام الوقود الحيوي للعبرات التراثية في خور دبي التي والتي تم اطلاقها في العام الماضي.

ثلاث جوائز على المستويين العربي والخليجي

ومن جهة أخرى وعلى المستويين العربي والخليجي والعربي، فازت الهيئة بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2022، عن فئة المؤسسات الحكومية الكبيرة من خلال مشاركة إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، عن مشروع التمكين الشامل للهيئة لمنظومة المسؤولية الاجتماعية، وحصلت الهيئة كذلك على المركز الأول في جائزة الاستدامة الخليجية عن 3 فئات، وهي أفضل فريق استدامة، وأفضل برنامج للاستدامة البيئية، والابتكار في التكنولوجيا المستدامة، كما حازت الهيئة على جائزة الريادة العالمية في مجال الاستدامة عن فئة أفضل أداء للاستدامة.

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