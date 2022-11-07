الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.والرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية و شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً غرباً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والبحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الخميس
الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر. والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية و شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاًعلى بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر – تميل درجات الحرارة للانخفاض. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.