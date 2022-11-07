الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.والرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية و شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً غرباً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس



الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر. والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة



الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية و شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاًعلى بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر – تميل درجات الحرارة للانخفاض. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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