613 مزاداً على منصة «إي زاد» منذ بداية موسم الاستلام

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت منصة إي زاد (eZad) لتسويق التمور نجاحاً لافتاً مع بدء انطلاق موسم استلام التمور، وتوّج هذا النجاح بإقامة 3 مزادات فعلية على أرض الواقع في مراكز استلام التمور في الساد وأبو كريه والذيد، وبلغ إجمالي عدد المزادات التي تمت خلالها حوالي 175 مزاداً، على 19 صنفاً من أصناف التمور المعروفة، حيث شهدت المزادات المقامة على أرض الواقع حضوراً لافتاً من المشترين المسجلين من 24 دولة حول العالم، كما بلغ عدد زوار المنصة حوالي 117,026 زائراً منذ ابتداء موسم الاستلام وبلغ إجمالي عدد المزادات المدرجة 613 مزاداً تمت على نحو 21 صنفاً من أصناف التمور المعروفة.

وتعد منصة إي زاد (eZad) إحدى أهم مبادرات الأسواق البديلة لتسويق التمور، والتي أطلقتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع مجموعة أغذية وشركة الفوعة التابعة لها في أغسطس الماضي، حيث تقوم المنصة على نوعين من المزادات، الأول هو المزادات الإلكترونية التي تتم عبر المنصة الإلكترونية، والثاني هو المزادات الفعلية على أرض الواقع بما يتيح للمزارعين ومنتجي التمور تسويق التمور الفائضة عن سقف الإنتاج المدعوم بسهولة.

ووفقاً لتقرير اللجنة القائمة على إدارة منصة إي زاد (eZad) بلغ إجمالي عدد المسجلين على المنصة حوالي 5,130 بائعاً و1,451 مشترياً، وبلغ إجمالي كميات التمور المباعة على المنصة حوالي 576 طناً، وشهد انطلاق المزادات الفعلية على أرض الواقع حضور كل من م. مبارك على القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، ومبارك هذيلي المنصوري الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لمجموعة أغذية، ومحمد غانم القصيلي المنصوري من الفوعة بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والمهتمين بإنتاج وتسويق التمور.

وتتيح المزادات الفعلية على أرض الواقع الفرصة للمزارعين ومنتجي التمور للتواصل المباشر مع التجار والمشترين من مختلف أنحاء العالم، وعرض منتجاتهم، كما تتيح للمشترين في الوقت نفسه الاطلاع على التمور التي يرغبون في شرائها ومعاينتها والتحقق من مدى جودتها مما يحقق الشفافية ويعزز الثقة بين المزارعين والمشترين ويدعم كفاءة أسواق بيع وتجارة التمور في إمارة أبوظبي والدولة.

تسجيل

وقد سهلت اللجنة القائمة على إدارة المزادات عملية تسجيل المزارعين الراغبين في المشاركة وتسويق تمورهم، حيث تستغرق عملية التسجيل وإدراج تمورهم في أي من المزادات الفعلية في أقل من 30 ثانية، وأخذ موعد، والحضور إلى أي من مراكز الاستلام الأربعة والتصديق على تمورهم قبل الساعة 11 صباحاً للمشاركة في المزاد الفعلي. وبمجرد اعتماد تمورهم وإدراج الكمية كمزاد، يمكن للمشترين من جميع أنحاء العالم تقديم عروضهم للمزايدة عليها علماً بأن معايير التحقق من جودة التمور وإصدار الشهادات هي عملية صارمة تتم بأخذ عينات كاملة من المزارع وتقييم التمور على جودتها، بما في ذلك اللون وفحص نسبة التقشر والعفن وخلوها من العيوب المظهرية مثل الإصابة والحجم.

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