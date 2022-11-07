99% نسبة استخدام الخدمات المرورية الذكية بشرطة عجمان

المصدر: عجمان- البيان

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صرح المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن نسبة استخدام الخدمات المرورية في إدارة المرور والدوريات بلغت 99%، وذلك في إطار سعي شرطة عجمان لدعم التوجه الحكومي في التحول الذكي في الخدمات.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أن شرطة عجمان تسعى دائماً لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وتبذل كل جهودها للتسهيل في إنجاز الخدمات من حيث الوقت والجهد، وقد استطاعت شرطة عجمان بجهود موظفيها وبالأنظمة الذكية المطبقة من تحويل الخدمات المرورية إلى خدمات ذكية بنسبة 100%، لتعزز بذلك رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة.

وأرجع المقدم سيف الفلاسي ارتفاع نسبة استخدام المتعاملين للخدمات المرورية الذكية لـ 99% إلى الجهود التي تبذلها الإدارة للتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمة، سواء باختصار الوقت أو تبسيط الإجراءات، فقد دشنت مركز الخدمات الذكي، ووفرت أجهزة لوحية وذكية للمتعاملين يمكنهم استخدامها بسهولة للحصول على الخدمة، وكذلك وفرت أجهزة الروبوت الآلي التي تقدم الشرح الوافي عن الخدمات وترد على استفسارات المتعاملين، ما عزز رغبة وإقبال المتعاملين على استخدام الخدمات الذكية، مشيراً إلى أن عدد الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات ذكية في الإدارة بلغ 14 خدمة، منها خدمة دفع الخدمات المروري، وخدمة فتح الملف المروري، خدمة تحويل النقاط المروري، وغيرها من الخدمات.

وأكد أن التحول الذكي في تقديم الخدمات يعزز رضا وسعادة الجمهور، داعياً المتعاملين التوجه إلى استخدام الخدمات الذكية عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي وموقعها الإلكتروني للاستفادة من الخدمات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة.

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