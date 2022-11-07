«الموارد البشرية» في رأس الخيمة و«سي سي إل» تتفاهمان لتنمية المواهب القيادية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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وقعت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع شركة «سي سي إل» العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في تنمية مواهب الأفراد والقادة في حكومة رأس الخيمة، وتوفير التدريب والتطوير المهني والبرامج التعليمية المتميزة وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بتطوير القيادة وإدارة رأس المال البشري، وإجراء الدراسات والأبحاث والترويج للممارسات المتميزة في حكومة رأس الخيمة وتقديم تجربتها المتميزة للعالم.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب دائرة الموارد البشرية، الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية، ومن جانب شركة «سي سي إل» كاسبر هامر مدير عام الشركة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور عدد من مديري العموم الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة.

وتهدف شركة «سي سي إل» إلى تطوير وتمكين واكتشاف القدرات القيادية في جميع أنحاء العالم الذين يُعتبرون هم أساس مفاتيح التغير الإيجابي والمستدام في المجتمع، وتتمثل توجهاتها في تعزيز فهم القيادة وممارساتها وتطويرها لصالح أفراد المجتمع، مع أكثر من خمسين عاماً من الخبرة في البحث عن أكثر التحديات الخاصة في مجال القيادة، من خلال باقة البرامج التدريبية المبدعة المقدمة في مجال القيادة.

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