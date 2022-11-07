وفد مجلس سفراء الأمان يغادر إلى الأردن

المصدر: دبي - البيان

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غادر وفد مجلس سفراء الأمان التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن مبادرة «روح الأخوة الإنسانية» الهادفة إلى تعزيز روح العمل التطوعي لدى الأطفال من سفراء الأمان.

وترأس اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفد المبادرة التي يتم تنظيمها بدعم وتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ويضم 5 من أعضاء المجلس و9 من أطفال سفراء الأمان ومدارس حماية بشرطة دبي.

وأشاد اللواء الدكتور المر قبيل مغادرته مطار دبي الدولي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ مبادرة «روح الأخوة الإنسانية» التي أطلقها مجلس سفراء الأمان والهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وروح العمل التطوعي لدى الأطفال، وتوثيق الروابط بين الشعوب وإيصال رسالة دولة الإمارات الإنسانية، وتعزيز مفاهيم التسامح والسلام والتعايش والأخوة الإنسانية، وجعلها عناصر راسخة في مجتمعنا ومشاركتها مع العالم أجمع.

وأوضح اللواء المر أن زيارة الوفد ستستغرق خمسة أيام، وتتضمن زيارة لمخيمي الزعتري التابع للأمم المتحدة، والمخيم الإماراتي بالأردن، بالإضافة إلى زيارة بعض الدوائر المحلية، وأهم المعالم السياحية في المملكة الأردنية.

بدورها، قالت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان، إن برنامج الزيارة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الأطفال، والعمل على تثقيفهم وتعزيز الوعي لديهم إلى جانب العمل على تنمية مهارات سفراء الأمان، وتنمية القيم الأساسية التي تتضمنها الأخوة الإنسانية من تسامح وتعاون وتعايش.

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