«الصحة» تدعم الجهود الدولية في تعزيز الصحة العامة للمجتمعات

المصدر: دبي - البيان

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شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة 2022 ISPAH، التي استضافها مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، تحت شعار «كلُّ خطوة مُهمَّة»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وعدد من الجامعات والشركاء في القطاعين العام والخاص.

وتأتي مشاركة الوزارة، في إطار حرصها على دعم الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الصحة العامة للمجتمعات، من خلال حضور وإثراء مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية، التي تستهدف نشر الوعي بأهمية النشاط البدني في تمكين أفراد المجتمع من إجراء تغييرات إيجابية، تسهم في المحافظة على الصحة، والحد من الأمراض غير السارية، كالسكري والسمنة والقلب، إلى جانب تحسين الصحة النفسية، وتحفيز الطاقات الإيجابية، ونشر السعادة ودعم القدرات الإنتاجية، بما يؤدي إلى بناء مجتمع صحي وسعيد.

مكانة بارزة

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن استضافة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أكبر مؤتمر للنشاط البدني والصحة في العالم، يمثل دليلاً على المكانة البارزة للدولة على صعيد المؤتمرات الكبرى، وما حققته من ريادة في المؤشرات التنافسية الصحية.

وأوضح أن المؤتمر يشكل فرصة لإبراز الجهود المثمرة والتجارب الناجحة التي تم إنجازها في الإمارات، وكذلك الاستفادة من هذا المؤتمر على المستوى الإقليمي، لإرساء شراكات عالمية، تسهم بمواصلة الارتقاء بقدرات المنظومة الصحية، والمشاركة في البحوث والممارسات المبتكرة.

وأشار الدكتور الرند إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالصحة العامة لجميع أفراد المجتمع، وتحرص على مواكبة المستجدات العالمية، من خلال وضع استراتيجيات وبرامج صحية وأنشطة بدنية، تدعم وتعزز الصحة الجسدية والنفسية، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية مرتبطة بالغذاء الصحي والنشاط البدني، من خلال تصميم مبادرات مجتمعية، بما يعزز نتائج المؤشرات الصحية الوطنية، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

مشاركة مثمرة

وأشارت نوف خميس مدير إدارة تعزيز الصحة، إلى أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر الأبرز من نوعه دولياً، كانت مثمرة ومهمة، في ظل مشاركة نخبة من الأكاديميين وأصحاب القرار وصناع السياسات، لتبادل الخبرات والتجارب حول أحدث ممارسات الأنشطة البدنية، وترسيخها كأسلوب حياة لمختلف أفراد المجتمع.

ولفتت إلى أن الوزارة سباقة ورائدة في إطلاق مبادرات وبرامج وطنية، لتعزيز سلوكيات النشاط البدني ونمط الحياة الصحي، ضمن رؤية مشتركة لمجتمع يتمتع بالصحة والسلامة، فلدينا مبادرة «معكم لحياة نشطة»، وأخرى تتعلق بصحة الأطفال والموظفين والسيدات، وغيرها من المبادرات المبتكرة المعززة لصحة المجتمع.

أهمية المؤتمر

يذكر أن مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، يعد من أكبر الأحداث الرائدة في مجال تعزيز الصحة العامة على المستوى العالمي، والذي يستهدف الباحثين والخبراء المهتمين بتعزيز النشاط البدني لجميع الفئات العمرية. ويشهد المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل، بالإضافة إلى استعراض الجهود المختلفة والتجارب الناجحة، فضلاً عن تبادل المعرفة والخبرات في مجال الأبحاث والممارسات المبتكرة في هذا المجال، على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم بتعزيز الصحة العامة للمجتمعات.

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