رئيس الدولة يلتقي قادة ومسؤولين مشاركين في أعمال مؤتمر «كوب 27» بشرم الشيخ

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - كلٌّ على حدة - على هامش الدورة الــ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة، إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحث سموه مع المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ عدداً من القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال "كوب 27" والقمم والفعاليات المصاحبة التي تستهدف تعزيز الجهود الدولية وحشدها لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة بما يعود بالخير على شعوب العالم والبشرية جمعاء.

كما تبادل سموه والضيوف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلات كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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