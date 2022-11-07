الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، مشيراً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:47، والثاني عند الساعة 01:38، والجزر الأول عند الساعة 19:21، والثاني عند الساعة 06:48.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:48، والثاني عند الساعة 22:27، والجزر الأول عند الساعة 15:37، والثاني عند الساعة 04:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 22 70 20

دبي 33 22 75 30

الشارقة 33 21 85 25

عجمان 32 23 80 35

أم القيوين 32 20 75 30

رأس الخيمة 33 22 50 30

الفجيرة 35 24 70 40

العـين 34 22 60 25

ليوا 34 22 70 25

الرويس 34 21 55 25

السلع 35 21 40 25

دلـمـا 33 27 60 40

طنب الكبرى 30 28 60 45

طنب الصغرى 30 28 60 45

أبو موسى 30 28 60 45.

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