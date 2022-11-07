دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بواجهة برج سكني في داون تاون.. ولا إصابات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق اندلع في واجهة أحد الأبراج في منطقة وسط مدينة دبي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، حيث تم إخلاء جميع السكان بصورة آمنة، ولم تقع أي إصابات أو وفيات.

وقال مصدر في الدفاع المدني في دبي إن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث بعد خمس دقائق من تلقي غرفة العمليات بلاغاً بالحريق في الساعة 03:11 من صباح اليوم الاثنين. وشرعت فرق الدفاع المدني على الفور في إخماد النيران متوسطة الشدة على واجهة البرج. وفي تمام الساعة 04:52 صباحًا.

وأكد القائد الميداني لفريق الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحريق. وانتهت عمليات الإطفاء والتبريد في الساعة 06:08 صباحا، تمامًا، لافتاً إلى أن الموقع سيتم تسليمه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتظهر بيانات الدفاع المدني أن حوادث الحرائق في بنايات دبي المرتفعة (8 طوابق وأكثر) انخفضت بنسبة 5.48٪ هذا العام، من 73 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 69 في الفترة ذاتها من العام 2022.

وأكد متحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي التزام كافة الأبنية المرتفعة في الإمارة التزاماً كاملاً بمعايير البناء والسلامة من الحرائق والتي تتوافق مع أفضل المعايير واللوائح الدولية في هذا الخصوص.

وأضاف متحدث باسم شركة "إعمار": "نؤكد أن حريقًا اندلع في 8 "بوليفارد ووك" في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين 7 نوفمبر 2022).وقد تم احتواء الموقف بدعم من الجهات الحكومية المعنية، ولم تُسجّل أي إصابات. وتؤكد إعمار التزامها الكامل بالبروتوكولات واللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة، وتضع إعمار صحة وسلامة سكانها كأولوية قصوى.

وتتعاون إعمار في الوقت الحالي مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث.

إلى ذلك، تعمل إعمار أيضًا مع السكان المتضررين من الحادث للتأكد من حصولهم على كافة أوجه الرعاية والدعم.

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