سفارة الإمارات تشرف على مبادرة غرس شجيرات الغاف في كوت ديفوار

المصدر: وام

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أشرفت سفارة دولة الإمارات في أبيدجان، على غرس شجيرات الغاف في منطقة أبوبو، وذلك بحضور معالي كانديا كامارا وزيرة الخارجية والتكامل الأفريقي والمغتربين في جمهورية كوت ديفوار، ومعالي لوران شاكبا وزير المياه والغابات في الجمهورية .

وعبرت نجلاء الرئيس القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في أبيدجان، في كلمة لها أثناء إطلاق المبادرة عن سعادتها بالاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الإماراتية الأفريقية والتي تقوم على مبادئ الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل، مؤكدة أن شجرة الغاف تحظى بأهمية ثقافية وتاريخية كبيرة لدولة الإمارات حيث كان يجتمع تحت ظلها أفراد المجتمع مما يعزز الوحدة والتسامح والتعايش.

من جهتها ثمنت معالي كانديا كامارا هذه المبادرة المهمة، مؤكدة حرص كوت ديفوار على تعزيز العلاقات القوية والمزدهرة التي تربط البلدين إلى آفاق أوسع، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد معالي لوران شاكبا وزير المياه والغابات أهمية هذه المبادرة، وأنها تدخل ضمن برنامج الوزارة في مكافحة التصحر والمحافظة على الغابات والأشجار.

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