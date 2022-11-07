يوم العلم راية عز خفاقة تظلل قصائد الشعراء

المصدر: متابعة - خلود حوكل

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في يوم العلم جادت قرائح الشعراء بأبيات شعرية تغنت براية الوطن، ومكانته التي شكلت رمزاً للمجد والرفعة والعزة للمواطن والمقيم، إذ يعد هذا اليوم يوماً وطنياً يحرص فيه الأفراد والمؤسسات على الاحتفال بهذه المناسبة برفع العلم بكل فخر على مبانيهم.

وفي هذا اليوم الأغر، يتباهى حتى الأطفال بالمناسبة، فيرتدون من الأثواب ما يزدان بألوان علم الإمارات. بينما تصدح الإذاعات ومحطات التلفزة بالأغاني الوطنية، التي خطتها مهج وأفئدة الشعراء ممهورة بحب الوطن، والفخر بإنجازاته، والاعتزاز برايته الخفاقة.

واليوم، يشارك الشعراء في هذه المناسبة العزيزة، مناسبة يوم العلم، بأبيات شعرية تحتفي بالمعاني الإنسانية والوطنية، التي تمثلها راية الوطن..

للعلَم في نفوسنا قدْر ومكانه

في الوطن رمز المهابه والشموخ

له مكانه عندنا دايم مُصانه

وله ثبات وله مقام وله رسوخ

دوم يبقى للوطن عزه وامانه

شامخ بظل القياده والشيوخ

مريم النقبي

في سما الامجاد رفرف يا علم

انت رمز شموخنا طول السنين..

نرفعك فوق المعالي والقمم

بك ترانا نفتخر في كل حين..

في علوّ العز نلقالك رسم

عند نجم الياه ألوانك تبين..

عامر الشبلي

دمت مـرفـوع عـالـي

‏شامـخٍ بين الشعوب

‏يا عـلـمـنـا يا غـالـي

‏دمت يا نبض القلوب

سراب الشارجة

في السما رفرف واخفق يا علم

انت رمزٍ للحياه وللسلام

بك رفعنا الراس وانشد الهمم

لاجل تبقى عاليٍ فوق الغمام

في الوانك عزٍّ وصبر وقيم

والتسامح والتراضي والاحترام

علي الكعبي

‎‏

يا علمنا رف في عالي سماك

وانشح الوانك على كل النجوم

في صباح الخير والا في مساك

لك عهد والحر في عهده لْزوم

وافيين وقدها نحمي ثراك

وانت رفرف من على بيض الغيوم

خل حساد الوطن تعرف مداك

شامخ الهقوات في كل العزوم

عبدالله عبدالرحمن بن نعمان الكعبي

يا علم بين الكواكب لك مكان

رفرفت راياتك وطلت النجوم

يا علمنا دمت في مقله عيان

دمنا وارواحنا دونك نسوم

عهدنا طول الزمن تبقى مصان

والولاء نجدده لك كل يوم

محمد علي النقبي

يا ذا القماش الي يعز السواري

من طيب وقفاته يشرف ترابه

يكفخ بوجه الريح عز ويماري

برجاله الي فيه منهم تشابه

شامخ وراسه ما ذرته الذواري

كل ما تنكّس رد شقّ السحابة

له موقفٍ في كل محفل حضاري

وبكل ساحة مجد حاضر جنابه

أحمد الزرعوني

في معالي السّحب لك ظلّ ومقام

يا علم دار الميامين القروم

للجدي وسهيل يغريك المشام

ناشـرٍ صيتك على ضيّ النجوم

وين ما ترفـل يغنّيك السّلام

والبروق تشعّ في نحر النّجـوم

للفخَر والمجد والعليا وسام

وتفتديك ارواحنا عند اللزوم

جمال الشقصي

نرفع علم فيه الجميع ايعرفنا

عنّواننا اللي واضحاتٍ مباديه

علم إمارات الكرم يا فخرنا

نعزف نشيدك للنجوم وتغنّيه

وفي نوتة الاضلاع لجلك عزفنا

أجمل نشيدٍ سامياتٍ معانيه

يكفيك عز انّك تمثّل بلدنا

وألوانك اتجسّد صفاته وأراضيه

علياء العامري

رف يا علمنا فوق واتهبك الكوس

ورواحنا تفديك رف يا علمنا

حبك تمكن بالضماير ومغروس

وانت العلم مرفوع بعالي هممنا

عند السماء منزلك وتشمّخ الروس

يحفظك ربي يا عسى لاعدمّنا

عدوك إنصده ومن دونك يحوس

وانموت دونك يا غلا من نسمّنا

سعيد بن غماض الراشدي

وارفعوا الرّايات وأعلام البلاد

شامِخَه بالعزّ (ع) مر العصور

كل ما تخْفِقْ مَعَ نَبْضِ الفواد

حرّكَتْ في داخلك فَخْرِ وسرور

أسماء الكعبي (حس القصيد)

العلم رمزٍ لنا طول الزمان

نرفعه وندق لشموخه سلام

دام عزك يالعلم ودام الأمان

بك نباهي كلنا بين الأنام

نحتفل بالمجد مطلوق العنان

شامخٍ فوق الثريا له مقام

دمت حرٍ شامخٍ مرفوع شان

رافلٍ بالمجد يالطود الهمام

ناعمة الكعبي

عشته من ايام الطفوله يالين الحين

وهو تاج راسي وافتخر وتباهابه

هذا عشق قلبي والفخر والحديث الزين

نشيد الصباح ونفحته واجمل الطيابه

ذا يوم غير وفرحة العيد والعيدين

رفعنا العلم والمجد مجده ويسماب

الشاعرة قمرة

رف يا علمنا فوق هام السحابه

اسدل علينا ضافي المجد جلباب

بلغ هل المعنى وأهل النجابه

عن رايةٍ لأهل المعاني ولحسَاب

أغرد بشعري واكتب كتابه

في يوم متفرد نلاقيه بترحاب

يوم العلم مفنود عندنا جوابه

نطلق طيور العز تكفخ بالأسراب

الشاعرة حمدة العوضي

يـا علم.. شـف للسما كـل الـفخر

بـأنـك تـرفـرف وتمطرها حضور

رف.. وخذ من شعبك المخلص نذر

إن يصونك في سما وبر وبحور

مـنـت رسـمـه علقت مثل الـصـور

ولـ انت قطعة خذ بها هاللون دور

أنـت تاريـخ الشعب وأغلى الـعمـر

وأنت نبض القلب وإحساس الشعور

أحمد عبيد شلشول

يا علمنا رف وارفل في فضانا

واكتب أمجادك على وجه المجرة

أنت مثل النجم في عالي سمانا

موطنك مجد العرب لله دره

والوطن غالي وله صادق ولانا

نحفظه في جوّه وبحره وبرّه

سالم محمد الكعبي

رفرف علمنا وهاض الشعر وأوزانه

وبحر القوافي نضح دره ومكنونه

وزف التهاني ليوم العز نوانه

وأبدع جزيل القصيد يطوع فنونه

وغنى الوطن بالشموخ وزانت ألحانه

والعز يرفل برمز بان مضمونه

يوم اتحاد تسامى قدره وشانه

وتبدى مسيرة منار العز بركونه

نايلة الأحبابي

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