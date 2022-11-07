السيسي يدعو إلى خريطة طريق تحمي العالم من التغيرات المناخية

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ )

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى وضع خريطة طریق تحمي العالم من تأثیرات التغيرات المناخية، وقال في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولة، أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ، كوب 27، الإطاریة حول تغير المناخ، إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه». وشدد السيسي، على أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثيرات التغیرات المناخیة. وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة غلاسكو واتفاق باریس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز