عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع وزراء خارجية سويسرا والعراق والأردن واليونان

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيجناتسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، وآفاق تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.كما تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر تجاه عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وإيجناتسيو كاسيس، على بروتوكول بين البلدين لتعديل الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، حيث بحثا خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الأخوية الإماراتية العراقية والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والفرص المتاحة لتعزيزه وتطويره في المجالات كافة. كما تناول الجانبان الأوضاع في المنطقة وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن تمنياته للحكومة العراقية التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتها الوطنية من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العراق وتلبية تطلعات شعبه الشقيق إلى التنمية والازدهار.

وأكد سموه العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

الأردن

كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة.

وتناولت مباحثات الجانبين الأوضاع في المنطقة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وحرص البلدين الشقيقين وقيادتهما على تعزيزها وتنمية أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

اليونان

وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال استقباله في أبوظبي نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير خارجية اليونان، مؤكداً الحرص على تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

قضايا

واستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة. واستعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة جوزيب بوريل، مؤكداً حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات ثنائية متطورة مع الاتحاد الأوروبي ودوله. حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

كندا

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، روبرت أوليفانت السكرتير البرلماني لوزيرة خارجية كندا وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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