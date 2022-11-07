قائد عام شرطة عجمان يشيد بتميز الأداء في تعزيز الأمن المجتمعي

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بتميز الأداء في تعزيز الأمن المجتمعي في إمارة عجمان، وذلك خلال تفقده مركز الدعم الاجتماعي، وقسم الشرطة المجتمعية، وقسم المتابعة الشرطية، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام وفق المعايير المعتمدة، للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان جولته بتفقد مركز الدعم الاجتماعي، واطلع على آلية استقبال الحالات والقضايا الواردة إلى المركز، وأثنى على جهود العاملين في استقبال وحل القضايا المجتمعية بحرفية ومهنية، مشيداً بتميز الأداء الذي أثمر حل 419 بلاغاً ودياً، منها بلاغات مشكلات أسرية وطلابية.

جهود

كما تفقد قسم الشرطة المجتمعية واطلع على آليات سير العمل، وأشاد بالجهود المقدمة في مجال الدعم الشرطي للمجتمع من خلال خدمة القضايا الأسرية والمجتمعية.

وفي السياق ذاته، زار قسم المتابعة الشرطية واطلع على آلية العمل ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من النيابة العامة، وأشاد بالتحول الذكي في تنفيذ الإجراءات في قسم المتابعة الشرطية.

وفي نهاية الجولة عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي اجتماعاً مع ضباط مركز الدعم الاجتماعي وقسم الشرطة المجتمعية وقسم المتابعة الشرطية، وأشاد بتطبيق معايير التفتيش السنوي.

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