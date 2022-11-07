محاضرة توعية لموظفي الأمن الخاص في «دافزا»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، محاضرة توعية لموظفي الأمن الخاص في شركات عدة بالمنطقة الحرة لمطار دبي الدولي (دافزا) بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وقدم الرائد محمد المرزوقي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً حول أهمية رجل الأمن الخاص في مجال سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تنمية الحس الأمني لدى موظفي الأمن الخاص في الاستجابة للحالات الطارئة، وأهمية معرفة خطط تأمين المواقع.

وحث الرائد المرزوقي موظفي الأمن الخاص على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من المعلومات التي يتلقونها في المحاضرة، لتطبيقها على أرض الواقع بما يعزز جاهزيتهم ميدانياً، وقدرتهم على التعامل مع مواقع الحدث بكفاءة وفاعلية، مقدماً في الوقت ذاته مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع المعوقات التي قد تواجههم خلال العمل.

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