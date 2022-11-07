تكريم الشركاء الاستراتيجيين لمركز المرونة في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين لمركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، لمساهمتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز في مجال إدارة الأزمات وإنجاح تنفيذ تمارين وسيناريوهات تدريب شرطة دبي، وذلك بحضور العميد الخبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، وعدد من الضباط.

وسلم الفريق المري دروع التكريم لمشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعميد الخبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني بدبي، والعميد عبيد سعيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، وندى جاسم مال الله، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد أحمد اليماحي، مدير الهلال الأحمر في دبي، وسعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت الخير.

وتقدم الفريق المري بالشكر إلى المكرمين، مؤكداً أن علاقة الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين تساهم في تحقيق أهداف وطموحات إمارة دبي الدائمة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات، ومنها المجالات الأمنية والشرطية التي تنعكس على أمن المجتمع.

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